Congresso gratuito de RH traz palestras de especialistas do setor

* Por: DINO - 10 de novembro de 2022.

O RH Experience, congresso organizado pela Skeel – Recrutamento Inteligente, chega como um grande movimento de aproximação, integração e inspiração, com o intuito de fomentar a inovação dentro do setor de RH por transformações comportamentais e novas formas de pensar a cultura corporativa. Com o objetivo de proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os participantes, o evento trará palestras com profissionais renomados do setor.

O evento que ocorrerá de forma gratuita e online no dia 24 de novembro, contará com 4 horas de conteúdos imersivos que irão abranger métodos ágeis, liderança, diversidade, transformação digital no RH, soft skills, entre outros.

Direcionado para diretores e gestores de RH, além de assistentes, analistas, líderes e coordenadores que desejam se destacar no mercado de trabalho e melhorar suas experiências com segurança e assertividade. Nesta 1ª edição, o evento contará nomes como a escritora do best-seller “Soft skills: competências essenciais para os novos tempos” Lucedile Antunes, Felipe Pezarini, especialista em Employer Branding e Thiago Matos, escritor do livro “Jornada do Colaborador: 7 passos para elevar a experiência do colaborador”. O evento destaca-se por ser uma oportunidade para quem busca aperfeiçoamento e crescimento profissional.

O evento conta com vagas limitadas. As inscrições podem ser realizadas pelo link www.rhexperience.com.br