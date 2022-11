Cooperativismo: comitiva brasileira representa o país na ONU

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 10 de novembro de 2022.

Uma comitiva brasileira irá representar o país com a iniciativa RECIP (Reconhecimento Inovação com Propósito) no United in Sustainability Credit Union Summit – ONU, que ocorre no dia 14 de novembro, na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento promove o envolvimento de cooperativas de crédito na agenda sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

O Instituto Fenasbac representará o Brasil com uma delegação formada por representantes do BC (Banco Central do Brasil), Confebras (Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito), Viacredi Alto Vale e Sicoob Sarom, no painel dedicado ao RECIP. A iniciativa reúne histórias inspiradoras de cooperativas de crédito brasileiras que “inovam com propósito”. O modelo será apresentado como referência para cooperativas de todo o mundo.

Segundo os organizadores, o RECIP foi criado para comunicar o valor do cooperativismo financeiro para a comunidade brasileira, aumentar as capacidades de gestão e inovação, atentando-se aos propósitos do cooperativismo e alinhados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

A iniciativa mapeia a capacidade de inovação do cooperativismo financeiro, estabelece referenciais e orienta a gestão das cooperativas para a inovação, contribuindo com a expansão do cooperativismo financeiro no Sistema Financeiro Nacional.

O evento ocorre em um cenário em que o cooperativismo de crédito segue em uma crescente no Brasil, superando entraves como a pandemia de Covid-19. Dados do Panorama SNCC (Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), divulgados pelo BC referente à data-base de dezembro de 2021, indicam que o setor se destaca em relação aos demais segmentos do Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com o Panorama 2021, foi identificado um aumento de 9,9% nas unidades de atendimento de cooperativas de crédito no último ano, presentes em mais da metade dos municípios do país. O número de cooperados aumentou 13,5%, somando 13,6 milhões entre pessoas físicas e jurídicas.

O valor dos ativos totais do SNCC, por sua vez, chegou a R$ 459 bilhões em dezembro de 2021, após a expansão de 23,5% no ano, impulsionada por fatores como o aumento da carteira de crédito, em que ganharam destaque operações com micro e pequenas empresas e para os produtores rurais. Além disso, as captações aumentaram em ritmo superior ao dos demais segmentos.

Painel se dedica à apresentação do projeto

Carolina Castro, coordenadora-geral do RECIP, conta que o painel é dedicado à apresentação do projeto, além de demonstrar que a iniciativa pode ser um modelo a ser seguido por cooperativas ao redor do mundo: “O RECIP reconhece e comunica os impactos do cooperativismo nas comunidades. As cooperativas de crédito estão presentes em 47% dos municípios do país e a tendência é de que esse número aumente”.

Castro finaliza que o setor tem se mobilizado para garantir a expansão, e a missão da comitiva brasileira é comunicar o que está “por trás” disso: falar sobre a essência do cooperativismo, sobre o que move o setor e sobre os propósitos do ecossistema.

Para mais informações sobre o evento gratuito e inscrições, basta acessar: https://www.uis-unfcu-oasfcu.org/