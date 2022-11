Embarque biométrico tem quase 100 mil pessoas cadastradas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 10 de novembro de 2022.

Pouco mais de 1 mês e meio após sua implementação na primeira ponte aérea 100% biométrica, o sistema Embarque +Seguro atingiu quase 100 mil pessoas cadastradas, segundo declaração do Diretor de Planejamento e Gestão da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura (Minfra). A tecnologia é usada tanto por passageiros quanto por tripulantes, como os próprios pilotos, e está disponível nos aeroportos de Congonhas (SP) e de Santos Dumont (RJ).

O Serpro, empresa de TI do Governo Federal, a Infraero e o Ministério da Infraestrutura uniram-se para a criação do Embarque + Seguro, um sistema de reconhecimento por biometria que valida a identidade do viajante através de imagens registradas e comparadas com os dados do Senatran e do Barramento SGD (TSE).

O objetivo da iniciativa é permitir o embarque sem a necessidade de documentação, apenas com a validação biométrica, tornando-o mais rápido e seguro. Com a biometria, o tempo médio do embarque caiu de 7,5 segundos para 5,4 segundos por passageiro, o que representa uma eficiência de 27%, sendo possível realizar mais embarques em menos tempo, explica a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Product Owner do BioPass ID, plataforma de biometria e IA, Rodrigo Santos, comenta sobre o assunto: “A biometria permitiu a modernização dos embarques aéreos e acelerou seu processamento, com o adicional de ser um processo mais seguro, graças à utilização da norma ICAO, um padrão de qualidade internacional que permite que o reconhecimento facial seja usado em passaportes eletrônicos. A implementação do sistema Embarque +Seguro certamente representa um avanço na aviação comercial brasileira”.

Como funciona

Os passageiros poderão utilizar o sistema através da validação biométrica da companhia aérea. Para isso, é preciso possuir imagens registradas em base governamental e estar cadastrado na empresa aérea atuante. As empresas poderão adotar seus próprios procedimentos para o cadastramento biométrico e validação do passageiro por meio do Serpro.

O reconhecimento facial será usado em diversas etapas do processo de embarque: primeiro, no acesso à sala de embarque através de totens responsáveis pela leitura biométrica da face e validação através da base do governo e cadastro do passageiro. Em segundo, no acesso à aeronave, ocorrendo no portão de embarque, no momento de ingresso à aeronave.

Por fim, é válido destacar que todos os procedimentos estão sendo executados de acordo com as normas estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os passageiros ainda poderão optar entre o sistema e os procedimentos tradicionais de check-in e embarque, que continuarão disponíveis.