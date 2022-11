APVS Truck está presente na Fenatran 2022 em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

Realizada no São Paulo Expo, dos dias 7 a 11 de novembro, a 23ª edição da Fenatran exibirá as principais tendências em produtos e serviços do setor de transporte rodoviário de cargas, na feira considerada como maior e mais relevante do segmento na América Latina.

Um dos palcos em exposição será voltado para a proteção dos veículos, com espaço, principalmente, para autônomos, terceirizados, agregados e pequenos empresários, com caminhões de todas as idades existentes na tabela FIPE. É o que apresenta a APVS Truck, uma associação de proteção veicular presente no segmento há mais de 9 anos e atuante em todo o Brasil. Confirmada pelo segundo ano, a Associação receberá os visitantes na rua F-171.

“Para nós é uma honra e uma ótima oportunidade estar presente em uma das feiras mais importantes de transporte e logística do mundo. A APVS Truck tem a política de estar próximo de seus associados e de suas necessidades e a Fenatran abre esse espaço nos conectando diretamente com nosso público, unindo soluções para o dia a dia do transportador”, comenta Alberto Andrade, Superintendente da Associação.

“Nossa expectativa deste ano é superar os resultados conquistados na última edição, fortalecendo ainda mais o nome da nossa associação, ampliando nossa rede de relacionamento, buscando oferecer ainda mais benefícios e soluções e estar cada vez mais próximos dos grandes nomes do segmento”, finaliza Alberto.

Para conhecer mais sobre a associação, seus serviços e produtos, basta acessar o site: www.apvs.org.br

Serviço:

Data: De 7 a 11 de novembro

Local: São Paulo Expo, rua F-171, Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Água Funda

Para mais informações sobre a feira: www.fenatran.com.br