Black November: ação se consolida e movimenta o e-commerce

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

Todos os anos, o mês de novembro é marcado por um período mais acessível para compras, seja de produtos ou serviços, chamado de Black Friday. Mas com o intuito de ampliar essa oportunidade para que mais consumidores aproveitem essa ação, algumas empresas aderem ao Black November, antecipando as promoções e estendendo-as para todo o mês.

De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em 2021, somente na Black Friday, os e-commerces tiveram faturamento de 5.8 bilhões. Para este ano, as expectativas também são similares: uma pesquisa realizada pela Globo apontou que 50% dos consumidores afirmam que pretendem comprar algum produto durante este período.

Dados levantados pelo Reclame Aqui, que entrevistou aproximadamente 12 mil usuários da plataforma, identificou que 47% dos entrevistados irão realizar compras durante os períodos de promoção (Black Friday e Black November). Cerca de 66,1% já estão monitorando os preços dos produtos e 74,4% consideram o preço como a maior influência para efetivar a compra.

Jonatas de Sena, vice-presidente comercial e de marketing do Grupo Henry Schein, que tem entre suas marcas o e-commerce Utilidades Clínicas, empresa especializada na venda de insumos para a área da saúde, comenta que diversos nichos são impactados aderindo à ação e no setor da saúde não seria diferente. “Esta é uma ação que se caracteriza como uma excelente oportunidade para profissionais e empresas da saúde que buscam tanto aquisição de produtos quanto a renovação de itens”, afirma.

O executivo ainda diz que por ocorrer próximo ao final do ano, a Black November torna-se ainda mais assertiva pois muitas empresas e profissionais aproveitam esse momento para definirem melhorias a serem aplicadas para o próximo ano em seus ambientes de trabalho, como a realização de novos procedimentos, os quais demandam equipamentos especializados para clínicas estéticas e veterinária, por exemplo. “Além disso, é nesse momento que os profissionais aproveitam para abastecer os estoques de seringas, luvas, compressas de gazes, fios de sutura, dentre outros materiais”.

Ao tratar especificamente do setor da saúde, Jonatas diz que o período promocional pode auxiliar os profissionais da saúde diretamente no planejamento de compras. “As promoções de novembro podem oportunizar a compra em volume de itens cotidianos como descartáveis, limpeza, saneantes e esterilização, por valores mais atrativos, bem como demais produtos complementares como aparelhos médicos e equipamentos especializados”, afirma.

Segundo a pesquisa da Globo, para os consumidores que pretendem realizar compras durante este momento, além do preço baixo, a variedade de produtos é mais relevante quando se trata de loja física. Agora, ao realizar compras online o prazo de entrega é o grande diferencial.

“Como identificado nos estudos de mercado, essa ação possibilita outros benefícios além da diminuição do valor dos produtos, como cupons de descontos exclusivos, brindes e frete grátis para os clientes aproveitarem as oportunidades”, comenta o vice-presidente comercial e de marketing.

De acordo com os dados, os clientes passam a pesquisar os produtos com um mês de antecedência da ação, e por volta da segunda semana de novembro, as visitas nos sites de compras começam a ter mais volume, o que exige que as empresas tenham um planejamento estruturado para engajar e conquistar o público durante todo o período da Black November.

De Sena finaliza dizendo que a Black November é uma ação já consolidada no calendário anual devido a sua importância para os diversos nichos e profissionais do mercado da saúde como médicos, fisioterapeutas e veterinários, por isso é importante estar preparado para um maior fluxo de vendas e demandar atenção as questões essenciais como tecnologia, logística e estoque.

Para mais informações, basta acessar: https://www.utilidadesclinicas.com.br/