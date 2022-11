Construtora anuncia expansão na modalidade de franquia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

Os brasileiros preferem empreender a fazer carreira em empresas. É o que revela o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021, realizado pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), que mostrou que empreender já é o terceiro maior sonho dos brasileiros, perdendo apenas para o desejo de viajar e ter uma casa própria.

Segundo o GEM 2021, 43 milhões de empreendedores no Brasil já tem um negócio formalizado ou estão realizando ações com a intenção de empreender no futuro. Já os empreendedores estabelecidos, aqueles à frente de um negócio com mais de 3,5 anos, somam 14 milhões de pessoas, 9,9% da população adulta do país. Além disso, o Brasil é a sétima economia do mundo com maior número de empreendedores estabelecidos, atrás apenas de Coreia do Sul, Grécia, Guatemala, Cazaquistão, Polônia e Turquia.

Dentre as opções disponíveis para empreender, a franquia tem chamado a atenção dos brasileiros, uma vez que o segmento proporciona uma oportunidade de empreender correndo menos riscos, uma vez que as franquias já passaram pelo período de testes e consolidação.

O empresário e engenheiro civil Paulo Chueire, que comanda uma construtora há 15 anos, viu no franchising uma forma de expandir o seu negócio.

“Muitos brasileiros sonham em ter o próprio negócio, mas não sabem como começar, por isso as franquias acabam sendo um modelo atrativo. É uma modalidade que fornece treinamento e suporte que o empreendedor precisa para implantar e operar o negócio escolhido com segurança”, explicou Paulo, diretor da franquia de construtora JMChueire.

Mercado de franquia no Brasil

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), somente em 2021 o setor de franchising faturou R$ 185 bilhões, sendo a categoria de Casa e Construção o segmento que mais cresceu no país, registrando uma expansão de 19,3% e uma receita de mais de R$ 12 bilhões.

“O setor de construção civil está vivendo um bom momento. Mesmo com a pandemia que aconteceu nos últimos dois anos, o mercado manteve resultados muito positivos e registrou o melhor desempenho dos últimos 10 anos. Muitas obras, reformas e projetos estão sendo retirados do papel nos próximos anos”, finalizou o engenheiro.