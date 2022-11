EDP é a primeira empresa de energia no Cadastro Positivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

A EDP, distribuidora de energia elétrica dos Estados de São Paulo e Espírito Santo, é a primeira empresa do setor elétrico do país a inserir os nomes dos clientes no Cadastro Positivo. Com a iniciativa pioneira, 21,5% dos clientes da concessionária que ainda não integravam esse cadastro passaram a ser visíveis no mercado de crédito. Esses clientes não constavam nas bases de dados enviadas anteriormente pelas instituições financeiras nacionais, fontes da primeira onda do Cadastro Positivo.

Essa inclusão no Cadastro Positivo permite que os clientes adimplentes tenham novas possibilidades de compras e sejam vistos pelo sistema de crédito do país. A EDP está em conformidade com a Lei do Cadastro Positivo e compartilha com os birôs de crédito o histórico de pagamento dos clientes.

Para Wagner Ferreira, Diretor Institucional e Jurídico da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), a inclusão desses consumidores no sistema de crédito a partir do cadastro positivo beneficia toda a sociedade e gera prosperidade para a vida das pessoas e negócios, favorecendo principalmente a população que não está no olhar das instituições de crédito do país. O consumidor de energia passa a ter um vínculo fundamental da sua cidadania a partir da sua relação com a distribuidora de energia. O protagonismo da EDP no setor elétrico para atendimento do cadastro positivo é a certeza de que milhares de consumidores passarão a ter mais um motivo para ter uma relação virtuosa com a sua distribuidora.

A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), entidade que representa os gestores do banco de dados do Cadastro Positivo, destaca o pioneirismo da EDP como fonte do Cadastro Positivo no setor de energia e sua função social de inclusão financeira.

O que é o Cadastro Positivo?

É a base de dados com informações relativas a crédito e obrigações financeiras quitadas ou em andamento, por pessoas físicas e jurídicas. Foi instituído por lei federal em 2011 e sofreu algumas alterações em 2019, tornando a inserção automática dos clientes adimplentes no Cadastro Positivo.

Para que serve o Cadastro Positivo?

Esse cadastro reúne o histórico de crédito do consumidor e de empresas como financiamentos, cartões de crédito, empréstimos em bancos, comércio ou contas de telefone, luz e água. O Cadastro Positivo permite que o consumidor seja identificado como bom pagador – mesmo que ele não tenha renda comprovada – e consiga a possibilidade de novos créditos com menores juros nos empréstimos e financiamentos. Funciona desta forma: as empresas podem oferecer menos juros aos consumidores que pagam pontualmente suas contas.

Desde julho de 2019, o modelo de adesão automática ao Cadastro Positivo favorece 22,1 milhões de pessoas. Esse número tende a aumentar com a entrada dos setores de energia, saneamento e gás.