Eixo cérebro-intestino é apresentado em desenho animado

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

A ciência vem comprovando, nos últimos anos, que o cérebro influencia as funções do intestino, assim como as alterações gastrointestinais são transmitidas ao cérebro afetando o humor e o comportamento humano. Essa interação entre cérebro e intestino é chamada relação eixo intestino-cérebro e tem sido estudada por cientistas de várias partes do mundo. Esse é o tema da nova animação da Yakult do Brasil, que acaba de ser lançada em um hotsite da empresa –https://yakultdedicadaaciencia.com.br/ – e no canal oficial da Yakult Brasil no YouTube – https://www.youtube.com/c/YakultBrasil.

O vídeo começa com a pergunta: quem nunca passou por situações de ansiedade ou nervosismo como falar em público, entrevistas de emprego, vésperas de provas e exames de saúde, entre outras, e sentiu um desconforto intestinal como gases, vontade de ir ao banheiro e até diarreia? Em seguida, explica que essa troca de informações entre os dois órgãos ocorre por meio de mais de 500 milhões de células nervosas presentes no intestino, que são responsáveis por processar e transmitir informações – exatamente como acontece com o cérebro.

Nos intestinos, essas células nervosas se espalham como uma rede e são responsáveis por coordenar a liberação de substâncias que ajudam na digestão dos alimentos e nos movimentos intestinais que estimulam a formação e eliminação das fezes, além de produzirem neurotransmissores que possibilitam a comunicação direta com o cérebro por uma via de comunicação estabelecida pelo nervo vago. Por isso, é possível afirmar que o intestino pode impactar diretamente os pensamentos, a mente e até os sentimentos.

A animação lembra, ainda, que o intestino é responsável pela produção de mais de 90% da serotonina do organismo humano, um importante hormônio regulador do humor e que pode proporcionar a sensação de bem-estar quando seu nível está equilibrado. Estudos indicam que a serotonina é importante para que os seres humanos possam desempenhar tarefas simples como dormir, comer e digerir os alimentos, assim como auxilia no controle da ansiedade e na redução da depressão.

O principal recado do vídeo busca passar que, quando os intestinos estão sadios, os nutrientes são absorvidos e promovem a sensação de bem-estar e felicidade. E a chave para manter o ritmo e o bom funcionamento intestinal é ter uma microbiota equilibrada através do consumo regular de probióticos, aliado a uma alimentação equilibrada e a hábitos de vida saudáveis.

Inúmeros estudos desenvolvidos no Japão e em várias partes do mundo, há mais de 85 anos, comprovam os benefícios do Lactobacillus casei Shirota – cepa probiótica presente nos leites fermentados da Yakult – para a saúde intestinal.

Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hsq8JT-P0k0

Yakult Man

Duas animações desenvolvidas pela matriz da Yakult, no Japão, também estão sendo veiculadas no canal oficial da empresa no YouTube e no hotsite. Em um dos vídeos com o personagem Yakult Man – um frasco de leite fermentado em tamanho humano – a Yakult explica que o frasco do leite fermentado tem esse tamanho para que possa ser ingerido todos os dias por pessoas de todas as idades. O segundo vídeo explica que o Lactobacillus casei Shirota, que são bactérias ácido láticas, consegue ultrapassar as barreiras dos ácidos gástricos e da bile até chegar vivo ao intestino, onde vai desempenhar importantes funções.

Outras animações

Visando orientar o internauta que se preocupa em ter uma vida mais saudável, a Yakult mantém outras animações disponíveis no canal www.youtube.com/yakultbrasil. Um dos vídeos aborda a importância dos exercícios físicos para manter a saúde. O hábito deve estar presente no dia a dia de pessoas de todas as idades, pois os exercícios físicos auxiliam no fortalecimento dos músculos e ossos, na prevenção de doenças cardiovasculares e metabólicas, além de fazerem bem para a saúde mental e intestinal.

Outra animação mostra que, para preservar o funcionamento do sistema imunológico, é importante manter a microbiota intestinal em equilíbrio. O vídeo também explica que o frasco do Leite Fermentado Yakult tem a quantidade ideal porque os probióticos atuam temporariamente nos intestinos, deixando de serem detectados alguns dias depois de o consumo ser interrompido e, por esse motivo, deve ser consumido diariamente. Além desses vídeos, outras animações estão disponíveis nos canais da empresa.

Mais informações

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022, e a Yakult mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]