Enem: conteúdos e aulas on-line são opção para os estudantes

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

Cerca de 3,4 milhões de candidatos estão inscritos para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que serão aplicadas em todo o Brasil na tarde dos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro dia, os estudantes terão até cinco horas e meia para prestar as provas de linguagens e ciências humanas, além de uma redação de até 30 linhas.

Já no segundo dia de prova, os candidatos terão que responder às questões de ciências da natureza e matemática, com o tempo total de até cinco horas. Desde 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos brasileiros ao término da educação básica. Em 2009, o exame passou a ser utilizado como porta de entrada para a educação superior.

Na edição deste ano, serão aplicadas provas com o uso de vídeo, com tradução das questões em Libras, além de Braille ou letra ampliada. Além disso, as mesas serão adequadas para cadeira de rodas.

Para Riccardo Ocleppo, CEO da Docsity – plataforma de tecnologia educacional para estudantes internacionais -, as mudanças nos estudos para provas de vestibular e Enem que a digitalização promoveu nos últimos anos são um passo importante para garantir mais acessibilidade para os estudantes brasileiros.

“A digitalização das provas só vai beneficiar ainda mais os estudantes e, com isso, será possível otimizar o sistema de organização e correção”, afirma.

Tecnologia é alternativa para os estudantes

Assim como a prova, as possibilidades de estudo para o Enem também evoluíram ao longo dos anos. Na visão do especialista, os conteúdos digitais e as aulas e cursos on-line podem ajudar os estudantes que buscam ser bem-sucedidos no exame ou no vestibular, em um trabalho a ser desenvolvido em conjunto com a escola e as famílias.

“Com as plataformas que compartilham conhecimentos digitais, os estudantes conseguem estabelecer um plano de estudos, fazer simulados e exercícios on-line, além de obter informações de outros alunos de outras escolas”, explica Ocleppo.

“A pressão aumenta a cada ano, motivo pelo qual também é importante que as plataformas se atentem às necessidades dos estudantes, com o objetivo de entregar o melhor material de estudo on-line que eles possam estar procurando”, complementa.

A título de exemplo, o CEO da Docsity conta que é possível apresentar simulados, provas e conteúdos de estudo de forma on-line de modo que possam ser usados adequadamente pelos estudantes.

“É necessário produzir conteúdo próprio de qualidade com os melhores professores de cada matéria e compartilhar anotações de estudo assertivas para ajudar os seus colegas na hora de estudar, com as informações organizadas e resumidas”, explica Ocleppo.

“Outro ponto importante é saber tirar as dúvidas e auxiliar no aprendizado. Para tanto, uma boa técnica é tirar suas questões com outros estudantes que talvez já tenham passado pelas mesmas dificuldades e, com certeza, vão te indicar o melhor caminho”, recomenda.

Para mais informações, basta acessar: https://masters.docsity.com/enem22/