Grupo Geinfo investe na área de fintechs

* Por: DINO - 11 de novembro de 2022.

O número de fintechs mais que dobrou nos últimos três anos, em toda a América Latina, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Diante do cenário promissor, o Grupo Geinfo, especializado em soluções de tecnologia e informação, aderiu à fintechzação e lançou um banco digital direcionado ao segmento estético.

O Bancogol, como foi nomeado o banco digital lançado pelo grupo Geinfo, está integrado às ferramentas do sistema, já em operação, Belle Software – cuja função é a automatização e otimização de processos operacionais e gerenciais -, e permitirá, inicialmente, que os mais de 2 mil usuários tenham acesso à nova plataforma.

O lançamento do Bancogol aconteceu durante a 1ª edição do Gestão de Estética Conference – Presencial, realizada nos últimos dias 06 e 07, no Novotel Center Norte, em São Paulo. O evento em questão teve, como tema central, o “Planejamento Estratégico de 2023 para as Clínicas de Estética”.

Segundo Rafael Francisco Thibes, CEO da Geinfo, o investimento no banco digital, além de acompanhar a evolução do mercado de fintechs, vai ao encontro das expectativas que o grupo tem capitalizado no setor estético. “A integralização das plataformas se dá em observância às demandas com que temos nos deparado e o objetivo é contribuir para a organização e planejamento financeiro do segmento”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://bancogol.com/