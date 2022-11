Cirurgiã dentista explica as diferenças entre lentes de resina e de porcelana

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de novembro de 2022.

Só no Brasil, existem 687.248 profissionais ativos na área de odontologia e, segundo o IBGE, cerca de metade da população brasileira (49,4%) vai ao consultório uma vez ao ano.

Com muitos dentistas, os tipos de procedimentos realizados no país são diversos e, atualmente, cada vez mais profissionais se especializam na área estética da Odontologia.

Buscando a valorização estética da arcada dentária, algumas das opções presentes no mercado são as lentes de contato, o clareamento e o implante. Entre essas, uma das que mais vem gerando dúvidas, devido ao ganho de popularidade nos últimos anos, é a aplicação das facetas de resina ou porcelana nos dentes, um procedimento que traz o alinhamento e branqueamento do sorriso, mas também gera desgaste dentário.

Segundo a Dra. Jéssica Arakaki, a aplicação de facetas pode ser feita com dois tipos diferentes de materiais, onde cada um tem suas vantagens e desvantagens, entretanto, a maior diferença fica na aplicação, consequência da escolha entre porcelana ou resina. Ambas têm de ser feitas por profissionais especializados e a doutora também fala sobre a impossibilidade de serem reparadas se estalarem ou quebrarem, sendo necessária a ida ao dentista para a substituição da faceta danificada.

“Existem as facetas de porcelana e resina, ambas são aplicadas de forma diferente e é estritamente recomendado fazer o procedimento com profissionais especializados. As facetas de resina são aplicadas de forma direta no esmalte dentário, apenas modelando o material para alcançar as características que o cliente almeja. Já as facetas de porcelana correspondem a protéticos feitos em laboratório e para a aplicação é necessário fazer um desgaste mínimo no esmalte, garantindo um melhor encaixe durante a colagem. Além disso, as de resinas são mais fáceis de aplicar e possuem um custo menor, mas também podem manchar, perder a cor, sair com maior facilidade e têm menos resistência que as de porcelana”, destaca a doutora.

Apesar de apontar todas as questões mencionadas acerca dos materiais, a cirurgiã dentista alerta principalmente para os cuidados higiênicos que o paciente deve ter ao escolher a aplicação das lentes sobre os dentes. Independente do material, normalmente, as facetas têm um tempo de durabilidade entre 10 e 15 anos, sendo necessária a volta ao consultório para reparos de fissuras ou troca.

“Ao optar pela faceta, o cliente tem que estar consciente da adoção de alguns hábitos, principalmente visando a durabilidade das lentes. Após a aplicação, o paciente tem que usar enxaguante bucal depois de cada escovação, passar o fio dental no mínimo uma vez ao dia, ir ao dentista uma vez ao ano para consulta de avaliação, não ficar roendo as unhas e evitar a ingestão de alimentos que podem prejudicar ou escurecer os dentes”, aponta a Dra. Jéssika Arakaki.

