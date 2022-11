Iluminação do Cristo Redentor marca Dia Mundial da DPOC

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 14 de novembro de 2022.

O Dia Mundial da DPOC foi instituído pela Iniciativa Global para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, sendo sempre comemorado na terceira quarta-feira do mês de novembro. Neste ano a data será celebrada no dia 16 de novembro e contará com ações de conscientização sobre a doença, incluindo a iluminação do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e cartazes informativos nas estações de trem e metrô na cidade de São Paulo.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença progressiva e atualmente incurável, caracterizada pelo aumento da falta de ar, tosse frequente, chiados e pressão no peito. DPOC é um termo genérico que descreve doenças pulmonares progressivas, incluindo enfisema, bronquite crônica e asma refratária (não reversível). Segundo o relatório elaborado pela Conitec em 2021, a DPOC é a quinta causa de morte entre todas as idades no Brasil. Uma das principais causas da DPOC é o tabagismo, principalmente em pessoas acima de 40 anos. Entretanto, a exposição à fumaça – que afeta inclusive fumantes passivos, fogão à lenha, vapores industriais e poluição ambiental – também são causas frequentes da doença.

Iluminação do Cristo Redentor

Um acontecimento importante é a iluminação do Cristo Redentor de laranja pela conscientização da DPOC em 21 de novembro, no mês do Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. A ativação visa dar mais visibilidade a doença que ainda é cercada por muitos estigmas e um índice baixo de diagnósticos em nosso país – segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), apenas 12% dos casos são diagnosticados.

“É uma grande realização e sem dúvidas um marco importantíssimo para a visibilidade e conscientização da DPOC. Prestigiar esse evento em nome da CDD – Associação Crônicos do Dia a Dia, é uma honra e também uma grande responsabilidade, é sobre nos unirmos pelas pessoas que convivem com DPOC e buscam respeito, dignidade, políticas públicas eficazes e, acima de tudo, qualidade de vida.”, afirma Gustavo San Martin, diretor-executivo da CDD, idealizadora da ação e criadora do movimento #ViverComDPOC.

O evento contará com a participação de figuras públicas relacionadas a causa, importantes nomes da indústria farmacêutica – que atuam na busca e pesquisa por novos medicamentos e tratamentos da DPOC, além de membros da equipe da Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD), responsáveis pelo desenvolvimento dessa e de outras ações de conscientização e acolhimento de pessoas que convivem com diversas patologias crônicas, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Após a iluminação do Cristo Redentor, que acontecerá das 19h às 21h, os convidados serão recepcionados em um coquetel no terraço do hotel Prodigy Santos Dumont, onde é possível ter uma vista privilegiada das maiores belezas do Rio de Janeiro: o Corcovado, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara.

DPOC também está no metrô de São Paulo e redes sociais

As ações de conscientização também acontecem na capital paulista: para aqueles que utilizam o trem ou metrô em São Paulo, é possível aprender mais sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica por meio da exposição #ViverComDPOC, localizada nas estações de trem do Grajaú (Linha 9 – Esmeralda) e do metrô na Estação Paulista (Linha 4 – Amarela). A ação conta com pôsteres informativos sobre a DPOC e suas causas, sintomas e tratamentos, além de esclarecimentos acerca de preconceitos relacionados às pessoas que convivem com a patologia.

Esse é o quarto ano consecutivo que a CDD – Associação Crônicos do Dia a Dia, realiza diversas ações para a visibilidade e conscientização da DPOC. Em 2021, a campanha #ViverComDPOC alcançou mais de 1,2 milhões de pessoas nas redes sociais e impactou cerca de 54,7 milhões de habitantes através de programas em rádios AM e FM de todo o Brasil.

“São mais que grandes números, são pessoas. Pessoas impactadas direta ou indiretamente através da campanha #ViverComDPOC, que agora conhecem um pouco mais sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, assim como aqueles que convivem com patologia e puderam descobrir como viver com coragem e qualidade de vida.”, comenta Giulia Gamba, gerente de comunicação da CDD.

“Esperamos que, por mais um ano, a campanha #ViverComDPOC alcance e toque muitas pessoas, que o nosso lema #InformaçãoÉoMelhorRemédio se faça valer e que juntos, nós consigamos diminuir o preconceito e acolher a todos que convivem com uma condição crônica da doença, como a DPOC.”, conclui Gamba.