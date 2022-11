Pedra Branca recebe visita de comitiva da América do Sul

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de novembro de 2022.

A Cidade Criativa Pedra Branca, localizada na Palhoça/SC, foi o destino de uma comitiva formada por gestores de vários países da América do Sul. Os visitantes participavam da “Missión de Formación de gestores de ambientes de inovación latino-americanos em Brasil”. O objetivo da viagem até a Pedra Branca foi conhecer o plano de gestão do ecossistema que busca aliar serviços à tecnologia e aproximar pessoas.

O grupo que realizou a missão é formado por integrantes de 07 países: Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru e Colômbia. Todos os integrantes são gestores de ambientes de inovação com apoio da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

A comitiva foi recebida por Diego Chierighini, diretor executivo do INAITEC e pelo consultor de projetos internacionais da ANPROTEC, Luís Gustavo H. Peles. Ambos acompanharam toda a missão que se estendeu por vários prédios e empresas do bairro.

Desta forma, foi possível realizar o compartilhamento de experiências sobre as questões supracitadas, fomentando novas ideias com relação ao funcionamento de uma gestão favorável à inovação. Tudo coordenado para buscar alternativas viáveis na adaptação à realidade dos países de origem dos participantes.

“A visita foi extremamente produtiva. Criamos uma rede internacional com objetivo conectar os ecossistemas dos países, promover a comercialização entre as empresas, compartilhar as boas práticas e infraestrutura”, explica Diego Chierighini.

O INAITEC atualmente conta com programas de aceleração e incubação. Para as empresas que possuem necessidade de contatos com rede internacional, a instituição oferece capacitação através do programa PEIEX. Desta maneira oferece apoio à empresas de Santa Catarina interessadas em aumentar as suas vendas através da expansão do mercado para outros países.