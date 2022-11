Quod apresentará estatísticas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

14 de novembro de 2022.

A 22ª edição da Copa do Mundo FIFA, sediada no Catar, começa no próximo dia 20, mas os prognósticos para a competição já estão a todo vapor. Para mostrar que os resultados não são apenas uma questão de sorte, a Quod, empresa de inteligência de dados, entra no espírito de um dos maiores eventos esportivos do planeta e, em parceria com a Owl Stats, apresentará os números por trás das partidas do Brasil e de outros jogos-chaves durante o torneio.

As análises começam já com estatísticas do Brasil nas eliminatórias. “O Brasil não se classificou em primeiro na chave sul-americana por acaso, os números mostram que a nossa seleção teve mais volume de jogo e foi mais efetiva do que os adversários, e isso com base em uma análise de dados não triviais”, explica Cassius Schymura, CEO da Quod.

Um dos critérios adotados pela Quod, a partir da metodologia Owl Stats, é a análise de gols esperados. “Quando a gente pega a expectativa de gols e confronta com os tentos convertidos, vemos que o Brasil obteve muito mais acertos do que as demais seleções sul-americanas. Somente em quatro das dezessete partidas nossos adversários tiveram gols esperados no mesmo nível do Brasil. E ainda assim o Brasil ganhou duas delas”, exemplifica o executivo.

O início das divulgações está programado para a véspera do primeiro jogo do Brasil, com uma análise qualitativa do desempenho da seleção brasileira nas eliminatórias e dos últimos jogos de seu primeiro adversário, a Sérvia. No decorrer do campeonato, a empresa divulgará avaliações das partidas do Brasil, além de oferecer ao público curiosidades baseadas nos dados coletados. Os interessados poderão acompanhar a ação por meio dos perfis da Quod nas redes sociais.

De acordo com Schymura, a intenção da Quod não é munir os fãs do evento com estatísticas certeiras para encarar apostas, mas mostrar ao mercado, de forma leve e divertida, que no mundo dos dados é possível avaliar critérios com profundidade quando se analisa o todo.