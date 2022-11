Curso on-line auxilia mulheres a construir uma nova história

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de novembro de 2022.

E se as mulheres pudessem contar uma nova história de vida, como elas escreveriam esse roteiro? É com esse gancho que a jornalista e consultora de Marketing Daniela Goulart lança o curso on-line de planejamento de vida Gestão Feminina – Construindo uma Nova História. Há 30 anos assessorando empresas e profissionais a se posicionar de forma estratégica, Daniela desenvolveu o curso focando nas mulheres maduras, a partir da constatação de que a história feminina é diferente, indo desde a maneira de se vestir até a de apresentar um projeto, uma ideia.

O curso apresenta aspectos inerentes à vida pessoal e profissional, como Imagem Pessoal, Redes Sociais, Planejamento Estratégico, Finanças, Autonomias, Relacionamentos, Estilo de Vida, Saúde e Bem-estar e Carreira. Ao conteúdo teórico, são acrescentados materiais complementares, como planilhas, dicas, conteúdos, além da possibilidade de integrar um grupo exclusivo de mentoria on-line.

“Tenho percebido nas mentorias e consultorias o quanto as mulheres ainda precisam conquistar uma maior autonomia de vida, na relação com a família, com a carreira, com os relacionamentos em geral e com o dinheiro. O curso vem justamente para auxiliar nesse processo, de redescoberta de talentos e aplicabilidade prática”, afirma Daniela. A autora cita, ainda, as preocupações pertinentes à mulher, como a menopausa, a diminuição de oportunidades no mercado de trabalho, a pressão pela aparência jovial e o quanto a maturidade pode ser uma alavanca para novos projetos. “É visível no dia a dia constatações como a da pesquisa de Vanessa Martines Cepellos e Maria José Tonelli, O Processo de Envelhecimento de Mulheres em Cargos de Liderança: a Iminência da Morte e do Renascimento Simbólicos, que dão conta do quanto, apesar do crescimento da participação feminina nas organizações, o processo de envelhecimento ainda traz prejuízos às mulheres no ambiente de trabalho.”

A idealizadora destaca a importância de as mulheres, em vez de se deixarem levar pelas estatísticas, aprenderem a pensar a vida de um modo diferente, percebendo as particularidades do feminino e partindo para a ação. Um dos norteadores do curso e que auxilia no reposicionamento das participantes, em especial as que passaram dos 40 anos e apresentam já uma história de vida, com carreira, família, filhos, é o Diagnóstico de Imagem Pessoal. O questionário reúne perguntas que auxiliam a mulher a realmente identificar qual a imagem que ela está projetando e se esta imagem está de acordo com a sua essência, com o que ela realmente é. “Deste diagnóstico partimos para as ferramentas de planejamento que auxiliam a mulher a traçar suas estratégias, considerando todos os aspectos que impactam, como família, filhos, relacionamentos, trabalho.”

O curso já está disponível e mais informações podem ser acessadas no link.