Empresas desenvolvem projetos aliados a objetivos da ONU

* Por: DINO - 16 de novembro de 2022.

Desde 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) desenvolve e acompanha o projeto denominado Agenda 30, uma iniciativa mundial composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS. São 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até o ano de 2030, entre os temas estão pautas humanitárias interligadas que servem como prioridades nas políticas públicas internacionais.

A partir da determinação dessas metas a serem atingidas ao longo das décadas, instituições privadas e organizações não governamentais começaram a se readaptar para desenvolver projetos e iniciativas que se encaixem nos objetivos determinados pela ONU. O grande volume de propostas, inclusive, abre espaço para que instituições ajudem a promover as ideias mais criativas e de impacto social. Rastrear e destacar quem já se comprometeu com as metas da ONU para o mundo é parte da estratégia de popularizar e estimular a criatividade voltada para soluções sustentáveis e comprometidas com o futuro da humanidade.

Buscando estimular entendimento, reconhecimento, valorização e fomento dessas iniciativas de impacto nacional a plataforma Impactos Positivos premia, anualmente, as instituições que incluem, em sua atuação no mercado, ações de impacto social relevantes e baseadas nos ODS. Atualmente, a premiação conta com mais de 200 projetos inscritos e a plataforma de votação registra mais de um milhão de acessos até o momento, segundo a organização.

A ação, que reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos, iniciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a sociedade, está com as votações abertas, até o dia 20 de novembro, para definir os vencedores de cada categoria junto com um júri. Na reta final, há participantes do Amapá, Ceará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal.

A 3ª edição do Prêmio Impactos Positivos se encerrará no dia 30 de novembro, na sede do Cubo Itaú, em São Paulo, durante o Encontro Impactos Positivos. No evento, serão conhecidos os vencedores de cada categoria (negócios de impacto e ecossistema de impacto), com o patrocínio do hub ESG do Cubo e apoio da Yunus Negócios Sociais, que, nessa reta final, se somam aos demais parceiros do prêmio: Sebrae Nacional (patrocinador), Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) (parceiros institucionais), além das organizações Angel Investor Club, Assis e Mendes, Capitalismo Consciente, Gonew.co, Humanizadas, Innov8, Instituto da Transformação Digital e Pinho Pinheiro (apoiadores).

Para Gisele Abrahão, idealizadora do projeto Impactos Positivos, a iniciativa promovida pela ONU tem como objetivo principal conectar os atores do ecossistema de sustentabilidade no Brasil. “Essa iniciativa da ONU reúne profissionais com atuação de destaque no fomento ao ecossistema de impacto no Brasil e no mundo, com intuito de transformar a realidade social e ambiental por meio do empreendedorismo sustentável”, finaliza Gisele.

Para saber mais, basta acessar: http://www.impactospositivos.com