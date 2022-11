Gestão de estoque é fator determinante para sucesso na Black Friday

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de novembro de 2022.

Um planejamento estratégico criado com antecedência é indispensável para a Black Friday. Mas algumas áreas merecem uma atenção maior para o sucesso de vendas na data comercial.

De acordo com o estudo realizado pelo site Reclame Aqui, cerca de cinco horas antes de acabar a edição do ano passado, os consumidores já tinham registrado 19% mais de queixas que o total do evento de 2020.

A pesquisa também revela que a principal reclamação da Black Friday de 2021 foi o atraso na entrega, com 19,92%. Na sequência aparecem os problemas de propaganda enganosa (16,49%); estorno do valor pago (8,69%); finalização da compra (6,51%); e produto errado (5,5%).

Segundo José Claudionor, diretor da ADV Tecnologia, empresa que fornece soluções para gestão de estoque, os negócios não conseguem atender aos prazos pela falta de organização do armazenamento. “Em muitos casos as vendas são efetuadas sem a análise da quantidade de mercadorias disponíveis, impossibilitando a entrega na data informada”.

O especialista explica que o evento também facilita a liberação de produtos parados no estoque. “Com as informações corretas é possível identificar materiais em excesso e criar descontos e promoções para vendê-los”, explica José Claudionor.

Contar com soluções tecnológicas, como softwares de gestão, para automatizar o controle de estoque na Black Friday é uma possibilidade de melhorar o desempenho das entregas. “A alta demanda de vendas não permite a gestão por planilhas ou anotações. Possivelmente haverá erros no gerenciamento causando a insatisfação dos clientes”, afirma o especialista.