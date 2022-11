Mercado artesanal movimenta cerca de R$ 50 bilhões por ano e sustenta 10 milhões

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de novembro de 2022.

Hoje em dia é possível transformar hobbies e paixões em um negócio lucrativo e, ainda, fazê-lo do conforto de casa com a ajuda da tecnologia adequada. A pandemia chegou no Brasil e mudou a realidade de milhares de famílias, seja por necessidade ou opção. Muitas pessoas se reinventaram e buscaram na produção artesanal sua fonte de renda principal ou secundária.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 67% dos municípios no país têm o artesanato presente na economia, é um mercado que movimenta em média R$ 50 bilhões por ano e sustenta 10 milhões de brasileiros.

Outra tendência de mercado extremamente forte é a busca dos consumidores por produtos únicos e personalizados. De acordo com uma pesquisa da Mckinsey & Company (2021), a probabilidade de recomprar uma marca que personaliza seus produtos é maior para 78% dos consumidores e eles são igualmente mais inclinados a indicar estas marcas a amigos e familiares.

Segundo Samantha Soifer, diretora de Vendas e Marketing da Cricut no Brasil, aproveitar essas tendências e transformar a criatividade em fonte de renda desde o conforto de casa é mais fácil do que parece. Os artesãos buscam cada vez mais personalizar suas produções para festas, criando desde convites, lembrancinhas a decoração do local. Outros buscam na moda sua inspiração, personalizando objetos pessoais e decorativos, reciclando, reutilizando, reinventando e dando vida nova aos mais diferentes artigos do dia a dia.

Essa produção criativa é realizada com plataformas de software, máquinas de corte inteligente, prensas térmicas e uma infinidade de materiais, ferramentas e acessórios. A Cricut possui mais de 7.2 milhões de usuários, crescimento anual de 34% em relação ao ano anterior, e vê no mercado brasileiro um importante potencial de expansão.

