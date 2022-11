Brisanet tem EBITDA de R$ 119 milhões no terceiro trimestre do ano

* Por: DINO - 17 de novembro de 2022.

A Brisanet acabou de divulgar o relatório que apresenta os resultados do terceiro trimestre de 2022 e atesta, mais uma vez, crescimento. Isso porque a receita operacional líquida da companhia cresceu 34% quando comparada ao mesmo período do ano passado, e 7% quando comparada ao segundo trimestre desse ano. Além disso, o EBITDA foi de R$118,6 milhões com margem de 46,6%, revelando um crescimento de 7,7 pontos percentuais quando comparado ao mesmo trimestre de 2021.

Esses números evidenciam a melhoria de margem decorrente de ações voltadas para redução de custos a partir de abril de 2022. Além disso, no terceiro trimestre, a companhia adicionou à sua base 63 mil clientes de forma orgânica, um crescimento de 6,4% sobre a base de junho deste ano. O relatório também aponta que, ao final de outubro, a Brisanet já estava presente em 153 cidades, entre elas, Recife e algumas na Bahia.

Em outubro, a Telecom adicionou à sua base de clientes 19,8 mil assinaturas, totalizando 1.059.579 (um milhão cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e nove) clientes em sua base. Apesar do cenário desafiador, a Brisanet continua sendo a empresa de maior crescimento orgânico de assinantes, segundo a Anatel. A expectativa para os últimos 3 meses de 2022 é que haja um crescimento de 50 mil assinantes, aproximadamente. Já a rede de franquias Agility Telecom contabilizava 214.470 clientes e 90 franqueados.