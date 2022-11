FIEMG está adequada com a LGPD com ferramenta de gestão e privacidade de dados

17 de novembro de 2022.

O Sistema FIEMG é composto pela FIEMG pelo SESI, pelo SENAI, pelo CIEMG e pelo IEL. Ele atua como uma federação de sindicatos das indústrias, representa os interesses do setor e trabalha para o crescimento nacional e internacional da indústria mineira. Com o objetivo de otimizar a governança da manutenção da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a FIEMG contratou em 2022, por meio de um processo licitatório, a Privacy Tools, empresa especializada em tecnologia para privacidade e proteção de dados.

Dentre os módulos contratados para acelerar seus processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), estão: Gestão de Consentimentos, Gestão de Cookies, Gestão de Incidentes, Gestão de Políticas, Data Mapping e DSAR (Pedidos dos Titulares).

Lucas Leite, líder de Implementação da Privacy Tools, descreveu o processo de realização do projeto como um grande desafio, tendo em vista a quantidade de sites e sistemas que precisavam ser adequados para suportar a demanda dos titulares de dados. Ressalta ainda:

“Logo nos primeiros 60 dias do projeto conseguimos implementar as soluções para gerenciamento de portais e websites, com aviso de cookies, publicação de políticas, canal de atendimento exclusivo para solicitações relacionadas à LGPD, além do Portal da Privacidade, todos devidamente customizados. Isso certamente foi um diferencial no processo e vai garantir à FIEMG a capacidade de suportar solicitações de forma segura e garantir a transparência aos titulares de dados”.

Nos últimos anos, a FIEMG vem se reinventando e se posicionando em prol da indústria mineira com o objetivo de estar em sintonia com os interesses da sociedade, estimulando os valores da livre iniciativa e do empreendedorismo, por meio de um ambiente de negócios saudável e atrativo, que gere riquezas, empregos e bem-estar social.

De acordo com Livia Marangon, coordenadora da Gerência de Proteção de Dados da FIEMG, a iniciativa de contratar os serviços da Privacy Tools vem ao encontro das mudanças que estão sendo feitas na Federação. “A FIEMG tem diferentes áreas de atuação, como educação, cultura, consultorias e assessorias, desenvolvimento da indústria, estudos econômicos, atração de investimentos, saúde e segurança do trabalho, qualidade de vida, sustentabilidade, tecnologia e inovação. É um cenário bem complexo para se desenvolver um projeto de âmbito corporativo. Nosso objetivo é caminhar lado a lado com as transformações do mundo tecnológico, sempre evoluindo com o propósito de atender cada vez melhor as necessidades da própria FIEMG e das entidades que representamos. Com uma ferramenta de qualidade é possível fazer isso de maneira transparente e segura”, ressalta.