IBRI e ABRASCA promovem evento sobre “Conflito material x Conflito formal”

* Por: DINO - 17 de novembro de 2022.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) promovem o evento “Conflito Material x Conflito Formal” no dia 22 de novembro de 2022, das 09:00 às 10:30, no canal do IBRI no YouTube.

O objetivo do webinar é discutir sobre o novo entendimento da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) com relação ao voto de acionistas controladores em situações de conflito de interesse.

Rodrigo Maia, CEO do IBRI e consultor global da ABRASCA, e Eduardo Lucano, presidente executivo da ABRASCA, realizarão a abertura do evento.

Na ocasião, participam do debate João Accioly, diretor da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); Nair Saldanha, sócia do Madrona Advogados e presidente da Comissão Jurídica da ABRASCA; Fabio Coelho, presidente da AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais) e Emerson Drigo, sócio do VDV Advogados e subcoordenador da Comissão Técnica do IBRI.

Rafael Mingone, diretor técnico do IBRI, presidente da Comissão de Mercado de Capitais da ABRASCA e gerente técnico de RI da Gerdau, será o moderador do debate.

Para participar do evento, basta acessar:

https://www.youtube.com/watch?v=Zldry2UGpg4