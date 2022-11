UPS conclui a aquisição do Bomi Group, provedor de logística em saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de novembro de 2022.

A UPS (NYSE: UPS) anunciou hoje que concluiu a aquisição do Bomi Group, empresa multinacional de logística em saúde. Com a aquisição, a unidade de negócios de saúde da empresa, a UPS Healthcare, agregará instalações com 3 mil funcionários à equipe da UPS em 14 países na Europa e América Latina. A empresa passa a operar com o novo nome “Bomi Group, a UPS Company”.

O CEO do Bomi Group, Marco Ruini, fará parte da equipe de liderança da UPS Healthcare. Agora, os clientes da UPS Healthcare terão acesso a 216 instalações com mais de 1,5 milhão de metros quadrados de espaço de distribuição compatíveis com as normas cGMP e cGDP em 37 países e territórios.

“Juntamente com Marco Ruini e a equipe da Bomi, a UPS Healthcare fornecerá soluções globalmente integradas para nossos clientes em toda a Europa e América Latina”, disse Kate Gutmann, vice-presidente executiva e presidente da UPS International, Healthcare e Supply Chain Solutions.

A equipe da UPS Healthcare desenvolveu um plano de transição detalhado para apoiar o crescimento contínuo dos negócios, conectando os recursos de cadeia fria para a Europa e a América Latina.

“Com as capacidades que o Bomi Group agrega à nossa rede, a UPS Healthcare está confiante de que novos serviços e sinergias de relevância virão dessa aquisição na Europa e na América Latina”, disse o presidente da UPS Healthcare Wes Wheeler. “À medida que avançamos em nosso plano de transição, estamos prontos para colocar esses serviços sincronizados em ação.”

Sobre a UPS Healthcare

A UPS Healthcare tem cerca de 1 milhão de metros quadrados de espaço de distribuição de saúde em conformidade com cGMP e GDP globalmente. Os serviços incluem gerenciamento de estoque, embalagem e expedição em cadeia fria, armazenamento e cumprimento de dispositivos médicos e logística de laboratório e ensaio clínico. Mais informações estão disponíveis no site da empresa.

Sobre a UPS

A UPS (NYSE: UPS) fornece soluções logísticas integradas para clientes em mais de 220 países e territórios. Mais informações podem ser encontradas no site da UPS e no setor de investimentos.