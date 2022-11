Pisos laminado e vinílico são recomendados para o bem-estar dos pets em casa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de novembro de 2022.

Existe um tipo de piso ideal para quem quer dar conforto e segurança para os animais de estimação? Para os tutores que não conhecem as características de pisos laminados e vinílicos quando colocados em residências com pets, a especialista da Durafloor, Oslaine Bandeira explica os diferenciais de cada um, para que seja possível aliar bem-estar, conforto e qualidade de vida para animais de estimação e para a família.

A Gerente de Comunicação e Branding da Durafloor explica que é preciso ponderar sobre os atributos de cada tipo de piso, para definir se laminados ou vinílicos são recomendados para cada caso, já que é no piso escolhidos que os pets correm, brincam e interagem com a família, mas também pode ser o local em que eles derrubam alimentos, líquidos e objetos, além de fazerem suas necessidades.

“Os pisos laminados são fáceis de instalar, práticos de limpar e possuem extensa durabilidade, pois são impermeáveis. Além disso, oferecem muito conforto para os bichinhos de estimação quando se fala em temperatura. Ele se adequa a todas as regiões do país, sejam as frias ou as mais quentes, portanto, o animal não sofrerá com os extremos do verão e do inverno. Na parte estética, os padrões e linhas reproduzem cores e texturas que acolhem e criam profundidade no ambiente. Se a preocupação for com a umidade da casa, os pisos do tipo Ultra Premium são indicados para instalação em locais com alta umidade relativa do ar, como cidades litorâneas e serranas ou mesmo áreas de molhamento eventual”.

Mas e os pisos vinílicos? Também podem ser utilizados por quem tem pet? Oslaine Bandeira responde que sim. “Os pisos vinílicos são bem resistentes à água e a eventuais bagunças com líquidos que o bichinho fizer, pois são feitos com base PVC 100% reciclável. Como absorvem muito bem o som, garantem que a acústica do ambiente seja preservada e as patinhas do pet, durante as brincadeiras não sejam ouvidas pelo vizinho de baixo, caso o tutor more em apartamento. O vinílico também isola a temperatura e proporciona ao animal um conforto térmico adequado para qualquer região do Brasil”, finaliza.