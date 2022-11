Centros de Serviços Compartilhados investem em tecnologia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de novembro de 2022.

Uma pesquisa realizada neste ano com dados atualizados em outubro, pelo IEG (Instituto de Engenharia de Gestão), empresa que atua nas áreas de Pesquisa, Consultoria e Treinamentos em Gestão, apresentou alguns insights sobre o panorama dos CSCs no Brasil.

De acordo com a MIA (Market Intelligence Application Shared Services), plataforma de dados do IEG que reúne informações sobre CSC de mais de 200 empresas, os custos com tecnologia representam 32% dos investimentos realizados nos projetos de implementação de um Centro de Serviços Compartilhados.

Além disso, cerca de 60% das empresas conseguem atingir os benefícios financeiros esperados com a implementação do modelo de CSC e 85% atingem todos os benefícios qualitativos previstos.

Sócia e responsável pela área de Inteligência de Mercado do IEG, Lara Pessanha comentou sobre os investimentos em TI na implementação de um CSC: “Durante a implementação, normalmente os investimentos em tecnologia estão relacionados à padronização dos sistemas ERP utilizados pelas unidades de negócio da empresa e adoção de ferramentas que auxiliam o dia a dia, como sistema de abertura de chamados, portal de fornecedores, dentre outras”, afirma.

“Além da TI, são realizados outros investimentos, como revisão de processos, gestão de projetos, treinamentos e gestão da mudança. Essas frentes são fundamentais para alcançar as expectativas previstas no business case dos projetos de implantação do modelo”, finaliza.

A pesquisa do IEG indicou também que após implementado, o tempo de estabilização do Centro de Serviços Compartilhados pode variar bastante entre as empresas, entretanto, mais da metade delas consegue estabilizar suas operações em até 12 meses.

Para mais informações sobre o levantamento, basta acessar: https://ieg.com.br