Ortodontia Digital: evento on-line capacita profissionais

Estão abertas as inscrições para o curso on-line “Alinhadores para Todos”, que ocorre entre os dias 5 e 12 de dezembro. O evento é gratuito e está aberto apenas para Ortodontistas – Especialidade da Odontologia relacionada ao estudo, prevenção e tratamento dos problemas de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da face, dos arcos dentários e da oclusão, ou seja, disfunções dento-faciais.

A formação inclui o aprendizado sobre biomecânica de alinhadores para a evolução da ortodontia tradicional para a ortodontia digital. As aulas são teóricas e hands-on (metodologia de ensino focada na prática), e incluem um passo a passo para a realização de tratamentos com alinhadores de casos simples ou complexos.

Em sua sétima edição, o evento já alcançou mais de seis mil alunos. “Ou seja, 20% dos profissionais de todo o país já tiveram acesso ao conteúdo completo para dominar a ortodontia com alinhadores”, afirma a Dra. Marina Lara Sória, mentora de gestão em odontologia e responsável pelo “Método Sisters Emerald para Ortodontistas”, parte integrante do Grupo PowerDoctor.

Segundo Dra. Marina Lara, todo ortodontista está habilitado para iniciar os tratamentos, mas é necessário conhecimento técnico e biomecânica com alinhadores, estagiamento e planejamento antes de iniciar o primeiro caso.

“O evento ‘Alinhadores para Todos’ busca amplificar o conhecimento sobre ortodontia e biomecânica com alinhadores para que todos os ortodontistas do Brasil saibam que podem tratar casos simples ou complexos com alinhadores, com resultado igual ou superior aos antigos brackets e fios metálicos”, afirma.

Ela conta que o curso terá aulas teóricas sobre biomecânica de alinhadores, ortodontia com alinhadores e apresentações de casos reais tratados exclusivamente com alinhadores, aplicando o método Sisters Emerald.

“Por meio do curso, os ortodontistas poderão absorver conteúdo suficiente para se sentirem seguros ao iniciar os primeiros casos de ortodontia apenas com alinhadores, sem usar nenhum bracket ou fio metálico na boca dos pacientes”, explica Dra. Marina.

Qual o futuro dos alinhadores?

Na visão da Dra. Luciana Lara, irmã e sócia da Dra. Marina Lara, os alinhadores devem se tornar acessíveis em poucos anos, já que o valor da tecnologia será reduzido de forma exponencial – o que aumenta o acesso a uma parcela maior da população, que hoje investe entre R$ 100 e R$ 400 ao mês para tratar com brackets metálicos.

“Em breve, será possível tratar ortodonticamente toda a população apenas com alinhadores de forma mais previsível e menos invasiva, sem brackets ou fios metálicos espetando a boca”, diz ela.

Para a Dra. Luciana, as perspectivas são promissoras para os alinhadores, já que as fabricantes têm ampliado os seus valores públicos em bolsas de valores e criado novas tecnologias. “Somado a isso, temos uma condição particular: o Brasil é o país com o maior número de dentistas do Mundo (382.881), inclusive, o dobro recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde)”, afirma, citando dados do CFO (Conselho Federal de Odontologia).

“Além de ser o maior em número de dentistas”, prossegue, “também temos a Universidade FOUSP-Bauru (Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo), considerada a melhor universidade da área no mundo”, completa Dra. Marina Lara.

O ranking internacional SIR (SCImago Institutions Rankings) é elaborado anualmente pelo laboratório de pesquisa SCImago Lab, ligado ao CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Espanha. A USP subiu 14 posições e a área da odontologia foi considerada a melhor entre 7.500 instituições de todos os continentes.

Tecnologia não substitui talento humano

Para concluir, a também responsável pelo “Método Sisters Emerald para Ortodontistas” afirma que o alinhador ortodôntico irá simplificar a forma como se corrige a posição dos dentes, mas não irá retirar a necessidade de um cirurgião-dentista especialista em ortodontia para planejar e conduzir o tratamento porque a Ortodontia é uma ciência complexa e exige muito conhecimento profissional.

“Somente um especialista em movimentação dentária e biomecânica pode avaliar se a movimentação dos dentes está ocorrendo conforme planejado, evitando erros graves e focando no objetivo: alcançar o melhor resultado possível de forma invisível e não invasiva”, pontua. “É como o trabalho de um engenheiro: você pode até conhecer como funciona AutoCad, mas alguém deve ser responsável pela construção da ponte”, finaliza Dra. Luciana Lara.

Para mais informações, basta acessar: https://sistersemerald.com.br