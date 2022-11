SiDi e UNICAP lançam projeto de extensão tecnológica em Pernambuco

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de novembro de 2022.

O SiDi firmou parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e, juntos, tiveram sua proposta de capacitação tecnológica aprovada em edital da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) – que é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado. O projeto apresentado pela parceria UNICAP-SiDi foi um dos selecionados para o Programa de Extensão Tecnológica da FACEPE, no edital n.º 22/2022, que teve o resultado divulgado em outubro.

O objetivo do projeto é a capacitação de estudantes do curso de Ciência da Computação da UNICAP, por meio do desenvolvimento de soluções utilizando tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e de processamento de linguagem natural (PLN) – que são áreas de competência do SiDi. Para isso, além dos conhecimentos teóricos que receberão na universidade, os estudantes terão a oportunidade de atuar em ambiente real de desenvolvimento, proporcionado pelo instituto.

“Com este projeto, a intenção é promover a integração entre o meio acadêmico e as empresas instaladas em Pernambuco”, afirma Rogério Moreira, gerente executivo do SiDi. Ele lembra que, no ano passado, um programa conduzido em parceria pela UNICAP, o SiDi e a Secretaria de Educação de Pernambuco resultou na contratação de vários alunos pelo instituto, como estagiários e também como funcionários. “A parceria com a UNICAP reforça nosso compromisso com o ecossistema e visa contribuir para a formação de bons profissionais na área de tecnologia da informação, especialmente com capacitações em Engenharia de Software e IA, para atender às demandas do mercado na região”, conclui Moreira.