Cirurgiã dentista comenta procedimentos que substituem a tradicional dentadura

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de novembro de 2022.

No mundo, é de conhecimento geral a importância dos dentes. Seja para a alimentação ou para a estética, existem diversos tratamentos no meio odontológico que contribuem para a melhoria da arcada dentária, independentemente da situação. Diante dessa perspectiva, fica nítido que o órgão deve ser bem cuidado e as pessoas devem ir ao dentista e especialistas para avaliá-los, entretanto, não é algo que ocorre no Brasil.

Em pesquisa do IBGE de 2019, menos da metade dos brasileiros consultou um dentista nos 12 meses anteriores ao levantamento. Na mesma análise, ao verificar a condição dentária do povo no Brasil, foi mostrado que 34 milhões de pessoas, com mais de 18 anos, perderam 13 dentes, ou mais, e 14 milhões não possuem mais nenhum dente na boca, mostrando como o brasileiro coloca a saúde bucal em risco ao optar por não dar o devido cuidado a essa questão.

Apesar da situação precária entre a população, o Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO), possui 20% do total global de profissionais cirurgiões-dentistas, 382.221. O número é o maior no mundo e, ainda de acordo com Center for World University Rankings 2017, três das dez melhores faculdades do mundo de Odontologia estão no país, tendo a USP como a primeira na classificação.

Com as pesquisas mostrando a qualidade dos profissionais brasileiros, muitas soluções para a saúde bucal são feitas no Brasil, entre elas a osseointegração. Segundo a Dra. Jéssica Arakaki, cirurgiã dentista e adepta ao método, um dos tratamentos para a perda de dentes é a carga imediata feita por especialistas, tendo como objetivo a não introdução invasiva de uma prótese, que pode ser recusada pelo organismo.

Dra. Jéssica ressalta que, a reimplantação do dente é um método conservador, que busca um implante sem a introdução invasiva de uma prótese para evitar a rejeição do organismo e reaproveitar o dente avulsionado.

“Ideal para quem perdeu um ou vários dentes, atualmente os implantes de carga imediata são uma tendência da odontologia por causa dos avanços científicos na área, que busca aumentar a saúde, a segurança e o conforto na região bucal. É um método onde conseguimos permitir a preservação da estética e função do dente. Ao realizar o procedimento, as coroas ou as pontes são fixadas com base em um parafuso de titânio sob o osso em uma única sessão, que busca a osteointegração na boca”, descreve a profissional de odontologia.

Também conhecido como “dentes no mesmo dia”, o tratamento tem como princípio a colocação do dente o mais breve possível. Assim, não havendo necessidade de o paciente ficar sem dentes durante o período da integração do titânio com o osso. Dependendo da situação, são usados dois dentes como pilar de apoio para a prótese.

Entretanto, a doutora alerta sobre alguns requisitos necessários para a cirurgia, dando ênfase à higiene do dente e ao tamanho da lesão dentária, aspectos esses que o paciente deve ficar ciente antes de realizar o procedimento. Outro ponto destacado foram os possíveis problemas do pós-cirúrgico, podendo resultar na inflamação da área ou no acúmulo de bactérias.

“Assim como toda cirurgia, o cirurgião-dentista deve manter a observação do paciente por pelo menos sete dias após o implante, além de recomendar a rotina de escovação, o uso de escovas de dentes interdentais e a substituição do fio dental convencional para o super floss”, alerta Jéssica Arakaki.

A doutora também comenta sobre o protocolo dental, recomendado para os pacientes que tiveram perda total de seus dentes. Um tratamento voltado para a substituição da antiga dentadura, por trazer um método moderno de implantação dentária de alta demanda e rápida.

“No caso da ausência completa dentária, atualmente no meio odontológico temos o Protocolo sobre Implantes. Ele é um procedimento moderno que veio para substituir a antiga dentadura. Neste tratamento é colocada uma prótese fixa total, por meio de implantes dentários, assim restabelecendo por completo a função dos dentes naturais, desde a mastigação até a estética”, menciona a cirurgiã-dentista.

A Dra. Jessica Arakaki, como aviso final, reforça a necessidade dos pacientes sempre observarem se o profissional em odontologia é capacitado e já tem experiência com esses tipos de técnicas específicas, até para não correr nenhum risco indesejado.

Para saber mais, basta acessar: www.arakakiodonto.com.br