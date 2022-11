Compartilhe Facebook

Por: DINO - 22 de novembro de 2022.

Organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council), a 49 ,a edição da Hong Kong Toys & Games Fair (Feira de Brinquedos e Jogos de Hong Kong )será realizada sob o novíssimo modelo EXHIBITION+ que integra shows online e offline. A feira física será realizada de 9 a 12 de janeiro de 2023 no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong (HKCEC), enquanto a exposição online será realizada de 9 a 19 de janeiro, ajudando os comerciantes globais a explorar oportunidades de negócios, pessoalmente e online. Sob o tema deste ano de “Play to Bond ∙ Family and Beyond”, a feira apresentará uma grande variedade de produtos de brinquedos tradicionais a jogos de alta tecnologia, de nomes famosos a marcas emergentes.

A Hong Kong Toys & Games Fair do HKTDC está programada para retornar em janeiro de 2023 (Foto: Business Wire)

Maior relaxamento das medidas de quarentena para facilitar a visita de compradores globais

O Governo da RAE de Hong Kong anunciou um relaxamento adicional das medidas de quarentena para os viajantes que entram no país com efeito a partir de 26 de setembro de 2022. De acordo com o esquema “0+3”, os viajantes que chegam não precisam mais fazer o teste PCR pré-voo e quarentena em um hotel designado. Os viajantes com um código âmbar durante os três dias de vigilância médica também podem participar de eventos B2B. O programa Return2hk e o programa Come2hk serão estendidos para cobrir todos os locais no Continente e em Macau sem restrições de quotas. O mais recente acordo de quarentena para viajantes que chegam em Hong Kong oferece conveniência para compradores globais visitarem a Hong Kong Toys & Game Fair, bem como a concorrente Hong Kong Baby Products Fair e a Hong Kong International Stationery & School Supplies Fair.

Vasta gama de produtos em exposição

Para facilitar as necessidades de abastecimento dos compradores, a feira apresentará uma série de zonas de produtos, incluindo a Galeria de Marcas, que mostrará produtos de marca com design atraente e funções inovadoras. A Kidult World contará com produtos para adultos, como artigos de hobby, itens mágicos, itens de ação e jogos de guerra, bem como brinquedos de arte, modelos e figurinos. De volta também na próxima edição estará a Smart-Tech Toys, exibindo brinquedos e jogos que incorporam tecnologias inovadoras, como AI, AR, VR, etc. Os brinquedos verdes, como um dos tópicos atuais mais quentes do setor, também serão destacados na feira para atender às necessidades do mercado.

Contato:

Hong Kong Trade Development Council

Doris Cheng

E-mail: [email protected]



Tel: (852) 2240 4606

