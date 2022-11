BBF investe em tecnologia no Brasil para biocombustíveis

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de novembro de 2022.

A Brasil BioFuels (BBF), empresa brasileira que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, produção de biocombustíveis e geração de energia elétrica renovável, investe em tecnologia de hidroprocessamento no Brasil, para o desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, como o Diesel Verde (HVO) e o Combustível Sustentável de Aviação (SAF).

Em parceria com a Topsoe, empresa especializada em tecnologias de redução de emissões de carbono, a BBF adotará para sua biorrefinaria a tecnologia de hidroprocessamento Hydroflex™, que permirá reciclar os gases e líquidos provenientes do processo produtivo e reutilizá-los para a produção de hidrogênio – utilizado no processamento dos novos biocombustíveis.

A etapa de hidrogenação também ficará a cargo da Topsoe, através da tecnologia H2Bridge™, permitindo a integração dos processos com o aumento na eficiência energética e produtiva da biorrefinaria. O investimento total na biorrefinaria será de R$ 2,2 bilhões. Quando concluída, sua capacidade de produção dos novos biocombustíveis no Brasil será de 500 milhões de litros anualmente.

A parceria com a Topsoe marca o início da implementação tecnológica da biorrefinaria da BBF para a produção e comercialização de diesel verde (HVO) e combustível sustentável de aviação (SAF), a partir do óleo de palma. “A BBF tem atuado na descarbonização da Amazônia, concentrando suas atividades no Norte do país e, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda. O modelo de negócio da BBF adota soluções sustentáveis para substituir os combustíveis fósseis pelos novos biocombustíveis”, diz Milton Steagall – CEO da BBF.

O início da construção da nova biorrefinaria da BBF está prevista para 2023 na Zona de Franca de Manaus. Além disso, o projeto prevê o plantio adicional de 100.000 hectares de Palma de Óleo em São João da Baliza, Roraima, até 2027.

Para a Topsoe, o mercado brasileiro oferece grande potencial dentro de combustíveis de baixo carbono. “A necessidade de criar alternativas sustentáveis ​​aos combustíveis fósseis é terrível e estamos entusiasmados em começar a trabalhar com a BBF para introduzir SAF e biocombustíveis de segunda geração no mercado brasileiro”, diz Gustavo Cienfuegos, diretor executivo da Topsoe, América Latina.

Sobre a BBF

A Brasil BioFuels (BBF), empresa produtora de palma de óleo na América Latina, cultiva mais de 68 mil hectares e produz de cerca de 200 mil toneladas/ano óleo, adota soluções sustentáveis para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados: usinas movidas a biodiesel produzido na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Cultura da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172, de 7 de maio de 2010.

A BBF criou um modelo de negócios integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o plantio da palma, extração do óleo bruto e produção de bicombustíveis, até a geração de energia – com ativos totalizando cerca de R$ 1,5 bilhão e atividades gerando mais de 6 mil empregos na região do Norte do Brasil. As operações da BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, 1 unidade de esmagamento de soja e 1 indústria de biodiesel.

A empresa está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), também chamado de diesel verde. Os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos na primeira biorrefinaria desse tipo no país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.

Sobre a Topsoe

Fundada em 1940, a Topsoe é uma empresa especializada em tecnologia de descarbonização, catalisadores e serviços para a transição energética.

A missão da Topsoe é combater as mudanças climáticas, ajudando os parceiros e clientes a atingir suas metas de descarbonização e redução de emissões, inclusive em setores difíceis de reduzir, como aviação, transporte e produção de matérias-primas. Desde produtos químicos de redução de carbono até combustíveis renováveis ​​e reciclagem de plástico. A empresa está exclusivamente posicionada em ajudar a humanidade na realização de um futuro sustentável.

A Topsoe está sediada na Dinamarca, com mais de 2.100 funcionários, atendendo clientes em todo o mundo. Para saber mais, basta visitar: www.topsoe.com