CPO: ExpressVPN elege novo executivo para liderar o departamento de forma global

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de novembro de 2022.

No início de novembro, a ExpressVPN e a Kape Technologies Digital Privacy Division anunciaram que Michael Truong se uniu à equipe como CPO (Chief Product Officer, cargo de liderança em Produto, responsável por coordenar profissionais como Product Managers e Product Designers).

Truong tem experiência como líder de produtos e já chefiou um grupo de produto e análise na Grab, empresa asiática de tecnologia. Lá, ele liderou uma equipe composta por gerentes de produto e analistas de dados, fornecendo produtos e serviços usados por mais de 32 milhões de usuários ao mês.

Além disso, o profissional foi um dos primeiros funcionários da Uber, onde liderou equipes para impulsionar a expansão do produto e dos negócios para centenas de cidades do mundo.

De acordo com a ExpressVPN, a carreira de Truong em tecnologia abrange mais de 20 anos em lugares como Canadá, Estados Unidos e Cingapura, começando em videogames, como engenheiro de software e produtor, antes de se mudar para cofundar uma startup que desenvolve aplicativos educacionais para crianças, que lhe rendeu um lugar no Hall da Fama do iTunes. Truong ainda ganhou o prêmio iTunes Editor’s Choice dez vezes por dez aplicativos diferentes.

Nas palavras de Dan Pomerantz, cofundador da ExpressVPN, codiretor geral da Divisão de Privacidade da Kape e diretor não executivo da Kape, Truong é um líder de negócios e gerente de produtos estratégicos experiente, com um histórico comprovado de crescimento de produtos para marcas globais de tecnologia.

“Ele [Truong] será fundamental para nossa equipe de liderança enquanto trabalhamos para uma Internet mais segura e livre, impulsionando o crescimento lucrativo”, afirma Pomerantz.

Na análise de Truong, a privacidade e a segurança digitais são uma prioridade em um contexto em que parte das pessoas passa cada vez mais tempo on-line, trabalhando em formato de trabalho híbrido, bem como em casa, junto aos entes queridos.

A propósito, quase metade (46%) das empresas brasileiras adotaram o teletrabalho em 2020, com o advento das medidas de quarentena e isolamento social para conter a pandemia de COVID-19, segundo um balanço da FIA (Fundação Instituto de Administração).

“Com algumas marcas de privacidade em seu portfólio, a Kape está na vanguarda para atender à necessidade crescente de proteção da privacidade digital”, diz ele. “É um espaço empolgante, onde desejo oferecer ainda mais maneiras para nossos clientes protegerem suas vidas digitais”, complementa Truong, que ficará sediado no hub de Cingapura.

Para mais informações, basta acessar: https://www.expressvpn.com/pt