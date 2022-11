Infratech Atisbank é nova associada da ABCD

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de novembro de 2022.

O Atisbank, infratech voltada para fintechs de crédito PJ e bancos, é o mais novo membro da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Com dois anos de operação, a empresa oferece integrações, conectando os clientes às registradoras de recebíveis na modalidade plug & play, além de análise de dados, por meio da qual extrai informações das principais adquirentes para enriquecer as ferramentas de crédito de seus contratantes.

Confirmando o movimento de expansão do segmento de crédito digital que, segundo pesquisa feita em parceria entre a ABCD e a PwC Brasil, foi impulsionado pela combinação de avanços regulatórios, aumento da competição, evolução do open finance e a adoção dos meios digitais pelos brasileiros, o Atisbank vem dobrando sua presença no mercado mês a mês desde o início deste ano.

“Nesse cenário, planejamos lançar nosso marketplace de crédito para PME em 2023. A ideia é aproveitar nossa base de fintechs de crédito e bancos como ‘lenders’ e plugarmos empresas que possuem relacionamento com uma grande base de PMEs como originadores. Para o próximo ano, temos também no nosso roadmap a expansão de nossas integrações para boletos e duplicatas”, adianta Arthur Ribeiro, co-fundador e CEO do Atisbank.

Na avaliação de Ribeiro, as bandeiras da infratech têm convergência com a agenda da ABCD. “A associação participa e contribui ativamente na melhoria do arcabouço regulatório do mercado de crédito. Desta forma, queremos aproveitar nossa experiência e conhecimento no mercado de recebíveis para contribuir com a construção e evolução da regulação”, pontua. “O Atisbank tem o objetivo de destravar o mercado de crédito para PMEs no Brasil e isso está muito alinhado com a missão da ABCD, que, em linhas gerais, é de ampliar a oferta de crédito e reduzir as taxas de juros no país”, completa o executivo.

Diretora-executiva da ABCD, Claudia Amira destaca a importância da chegada de mais uma instituição para fortalecer a atuação da entidade no mercado. “Começamos o ano com o objetivo de agregar empresas voltadas para os mais diferentes perfis de clientes e que oferecessem serviços e soluções capazes de promover a inovação no setor. Chegamos à reta final do ano com novos associados, parceiros e mantenedores, e com uma série de iniciativas que tendem a promover um mercado de crédito mais inclusivo, eficiente e moderno em 2023.”

Mais informações sobre as associadas à ABCD em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.