Mavenir lança oferta integrada de CPaaS para CSPs

22 de novembro de 2022.

A Mavenir, provedora de software de rede que constrói o futuro das redes com software nativo da nuvem executado em qualquer nuvem, anunciou hoje o lançamento de sua Plataforma de Comunicações como Serviço (CPaaS), uma oferta integrada de Software como Serviço (SaaS).

O CPaaS da Mavenir combina facilitadores de Interface de Programação de Aplicativos (API) e aplicativos turnkey para oferecer uma solução completa de engajamento do cliente e monetização de mensagens de negóciospara Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs).

O CPaaS permite a transformação digital, ajudando as empresas a melhorar o envolvimento do cliente e aumentar a eficiência, além de representar uma crescente oportunidade de negócios para os CSPs.

O Mavenir CPaaS permite que os CSPs:

Aumente a monetização de seus ativos de rede — habilitando novos casos de uso de negócios e aplicativos. Os CSPs que procuram novos fluxos de receita podem oferecer diretamente às empresas uma maneira de integrar recursos de comunicação em aplicativos e processos de negócios existentes, aproveitando seus ativos de rede existentes para fornecer terminação de tráfego confiável.

— habilitando novos casos de uso de negócios e aplicativos. Os CSPs que procuram novos fluxos de receita podem oferecer diretamente às empresas uma maneira de integrar recursos de comunicação em aplicativos e processos de negócios existentes, aproveitando seus ativos de rede existentes para fornecer terminação de tráfego confiável. Aproveite as tendências de transformação de negócios, como o comércio conversacional — os CSPs também podem expandir sua oferta com os recursos de mensagens de negócios CPaaS e engajamento do cliente da Mavenir, oferecendo experiências de mensagens nativas de dispositivos móveis multicanal, como RCS no Google Business Messages, Apple Messages for Business, SMS e MMS.

— os CSPs também podem expandir sua oferta com os recursos de mensagens de negócios CPaaS e engajamento do cliente da Mavenir, oferecendo experiências de mensagens nativas de dispositivos móveis multicanal, como RCS no Google Business Messages, Apple Messages for Business, SMS e MMS. Crie experiências de mensagens ricas — o Mavenir CPaaS inclui aplicativos prontos para uso, como Smart 2FA, Campaign e Chatbot Studios, Visual Flow Builder, SMS Message Exchange for Webex e Microsoft Teams, Number Masking, bem como um conjunto de APIs programáveis para recursos de voz, vídeo, mensagens omnichannel e WebRTC.

— o Mavenir CPaaS inclui aplicativos prontos para uso, como Smart 2FA, Campaign e Chatbot Studios, Visual Flow Builder, SMS Message Exchange for Webex e Microsoft Teams, Number Masking, bem como um conjunto de APIs programáveis para recursos de voz, vídeo, mensagens omnichannel e WebRTC. Acelere a inovação e a diferenciação – usando as APIs e SDKs de CPaaS da Mavenir, os CSPspodem usar suas equipes internas de inovação ou trabalhar com parceiros terceirizados para combinar seus recursos de rede em ofertas de serviços novas, exclusivas e diferenciadas que abordam verticais específicas do setor (por exemplo, saúde, serviços financeiros, viagens e hospitalidade etc.).

“As mensagens móveis do consumidor continuam a acelerar e exigem que as empresas aprendam a envolver os clientes em seus canais preferidos, em escala global e a qualquer momento”, disse Jorgen Nilsson, Presidente de Soluções Enterprise Connect da Mavenir. “A combinação de recursos imersivos e facilitadores de comunicação empresarial móvel em uma solução integrada capacita os CSPs com um conjunto ainda mais amplo de serviços para solidificar suas iniciativas de engajamento do cliente, ao mesmo tempo em que expande sua participação na receita na cadeia de valor das comunicações empresariais”.

O Mavenir CPaaS está disponível como uma oferta de SaaS, gerenciado e operado pela Mavenir na nuvem pública e oferecido em um modelo de pagamento conforme o crescimento que minimiza os investimentos e riscos iniciais, acelerando o tempo de comercialização.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma única rede automatizada baseada em software executada em qualquer nuvem. Como o único provedor de software de rede nativo da nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicações e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes do mundo.www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20221122005108/pt/

Contato:

Contato PR:



[email protected]



Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Fonte: BUSINESS WIRE