Novembro Azul chama a atenção para o valor do autocuidado

* Por: DINO - 22 de novembro de 2022.

Em pleno ano de 2022, mais da metade (62%) dos homens no Brasil só procura um médico quando um sintoma se torna “ insuportável”. É o que revela um estudo do Instituto Lado a Lado pela Vida, que entrevistou 1.800 brasileiros, além de indivíduos do México, Colômbia e Argentina. Segundo a pesquisa, noticiada pela Agência Brasil, o percentual de homens que recorrem a um profissional de saúde apenas quando os sintomas se agravam é ainda mais expressivo nos países vizinhos: de 7 a cada 10 participantes.

De forma síncrona, indicativos da Pesquisa de Problemas de Saúde Masculina de 2021, conduzida pela Seguradora Aflac, em abril deste ano, e publicada em conjunto com a revista Men’s Health nos Estados Unidos, demonstram que o balanço dos homens sobre a própria saúde não é tão confiável.

De acordo com a sondagem, 4 a cada 10 participantes (42%) confessaram que escondem informações sobre sua saúde de parentes e conhecidos para evitar “um puxão de orelha”. Outrossim, 14% dos entrevistados admitiram que mentem sobre os hábitos de vida e 12% ocultam detalhes dos médicos por receio de “ouvir um sermão”.

Nesse panorama, campanhas de conscientização como o Novembro Azul buscam orientar os homens sobre a importância da atenção com a própria saúde. A campanha, em voga neste mês, recebe o endosso de diversas entidades a fim de chamar a atenção dos cidadãos para a importância da prevenção e diagnóstico precoce de doenças masculinas, como o câncer de próstata.

Em 2021, 16.055 homens morreram no Brasil em decorrência do câncer de próstata, uma média de 44 óbitos por dia, conforme informações do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Aliás, a doença é a causa da morte de 30% dos indivíduos que desenvolvem neoplasias malignas. Para 2022, o Inca (Instituto Nacional do Câncer) prevê o advento de 65.840 novos casos.

Empresas podem apoiar campanhas de conscientização

Para Fernando Simões, diretor-comercial da SP Protection – empresa que atua com produtos descartáveis para área da saúde, nos segmentos odonto, farmacêutico e hospitalar -, a promoção de campanhas como a do Novembro Azul são uma oportunidade para alertar a população para a conscientização a respeito de doenças masculinas.

“O Novembro Azul também chama a atenção para o fato que cada empresa deve exercer o seu papel e adotar a promoção de ações de impacto social como cumprimento de sua missão enquanto organização”, afirma.

Para Simões, as ações podem estimular que os homens adotem um maior autocuidado. “E, por mais que este movimento [Novembro Azul] seja veiculado há anos, o assunto ainda é um tabu entre o público masculino. Por isso, só através da conscientização poderemos virar este jogo”, diz ele.

O diretor-comercial da SP Protection acredita que as empresas devem “levantar a bandeira do autocuidado” e fazer um apelo para que seus parceiros e colaboradores façam o mesmo junto a seus grupos sociais e familiares: “Todos exercemos um poder de influência na vida de alguém, e o autocuidado masculino é um assunto que pode – e deve – ser discutido com frequência”, conclui.

Como prevenir e diagnosticar o câncer de próstata?

Em entrevista ao site da TV Cultura, Ludsclay Delmondes Cação, médico especializado em Cirurgia Oncológica pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), destacou que “melhorar padrões alimentares, reduzir o consumo de produtos processados e industrializados, além de evitar o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade” são as principais medidas preventivas para o câncer de próstata.

No início da doença, os sinais podem não aparecer. Por isso, o especialista recomenda a realização de exames laboratoriais com parâmetros do PSA associado ao toque retal uma vez ao ano, de preferência a partir dos 40 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, entre os principais sintomas que podem ser observados na fase avançada do câncer de próstata, vale ficar atento a: dor óssea, dores ao urinar, disfunção erétil, vontade frequente de urinar e presença de sangue na urina ou no sêmen.

Na maior parte das vezes, esse tipo de câncer atinge indivíduos com mais de 50 anos de idade, motivo pelo qual o órgão do Poder Executivo Federal recomenda que todos os homens iniciem os testes a partir dos 45 anos.

Para mais informações, basta acessar: https://spinstitucional.com.br/loja/