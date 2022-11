Pesquisa confirma tendência de aumento na receita de publishers no fim do ano

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de novembro de 2022.

Donos de sites que monetizam seus conteúdos por meio da mídia programática podem esperar um crescimento significativo da receita com anúncios no último trimestre do ano, graças a eventos como Black Friday, Natal e, em 2022, a Copa do Mundo. Embora essa seja uma tendência já conhecida pelo mercado, um estudo da MonetizeMore, empresa de AdTech certificada do Google, trouxe informações mais precisas sobre o tema e indicou que, em anos anteriores, o crescimento chegou a ultrapassar os 90%, se comparado ao primeiro trimestre do mesmo ano.

O estudo utilizou dados da empresa em parceria com o Google e considerou as receitas de 1.199 publishers globais de diversos nichos ao longo dos últimos três anos. Para o cálculo, foram comparadas as receitas obtidas no primeiro e último trimestre de cada ano.

Embora a taxa de crescimento tenha variado, houve aumento de pelo menos 49% em todos os anos analisados. Em 2019, o crescimento da receita chegou a 92% considerando a comparação entre o primeiro trimestre do ano e o último. Em 2020, o aumento foi de 49% e em 2021, 77%.

Oportunidades da Copa do Mundo 2022 para publishers

Além dos tradicionais eventos de Black Friday e Natal que impulsionam o terceiro trimestre, em 2022 há também a Copa do Mundo, que interfere nos interesses de consumo, conforme aponta o levantamento “Black Friday e Copa 2022”, desenvolvido pelo Google. Segundo o estudo, há categorias de produtos com maior procura antes e durante da Copa, como é o caso de TVs, equipamentos de vídeo, eletrodomésticos, alimentos, higiene pessoal, além de itens de esporte e lazer.

Períodos como esses são relevantes para publishers, principalmente para quem tem um parceiro de monetização, porque são uma oportunidade para aumentar a receita de um site com anúncios, conforme explica Gabriel Antoun, diretor de vendas da MonetizeMore.

“A programática opera numa lógica de leilão: quanto mais gente participa agressivamente, maior é o preço que anunciantes estão dispostos a pagar por um anúncio em um site. Usando as ferramentas de mídia programática dá para segmentar cada vez mais os usuários e encontrar a pessoa exata que o anunciante quer”, conta.

Black Friday deve ser ainda mais relevante do que a Copa do Mundo

Segundo as considerações obtidas pelo levantamento do Google, a Copa do Mundo mobiliza o consumo, mas a Black Friday 2022 ainda será um evento mais impactante para o mundo das vendas. Em 2018, a Copa gerou o maior lift em clicks no período que antecedeu a estreia do Brasil, mas quando comparado com a Black Friday, o volume é ainda inferior.

“Anunciantes vão investir mais dinheiro na Black Friday para garantir que todos vejam a oferta dele e não a do concorrente. Só que se o publisher não tem uma estratégia consistente ao longo do ano, não adianta muito correr contra o tempo. A Black Friday só vai ser muito rentável para quem tem um site preparado para receber altos volumes de tráfego e ter anúncios”, reforça.

Segundo o diretor de vendas da MonetizeMore, os donos de site que realmente querem aproveitar o quarto trimestre do ano devem preparar o site desde janeiro, considerando aspectos como compra de mídia adequada, boa estrutura de SEO, fácil navegação e acessibilidade, além de construção de autoridade com backlinks.

“Depois é só fazer uma estratégia de compra de mídia bem amarrada, especialmente nesse período. Normalmente, gasta-se mais dinheiro para levar o usuário até o site, mas o ROI tende a ser muito positivo porque é um tráfego muito qualificado. São pessoas que querem ver aquela promoção, aquele tipo de oferta. Então a chance de converter é muito maior”, finaliza.