Empreendacast chega à 4ª temporada com proposta interativa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de novembro de 2022.

Prestes a completar 4 anos no ar, o podcast Empreendacast, comandado por Gustavo Passi, um dos primeiros no modelo de entrevistas com empresários que contam cases de negócios, anuncia novidades no formato.

A 4ª temporada terá foco em desvendar habilidades dos empreendedores e aprofundar as necessidades das empresas, trazendo histórias reais de como melhorar as vendas, a importância do marketing e a digitalização das empresas. A principal mudança está no formato do bate-papo, que antes se concentrava entre o apresentador e os convidados.

Agora, a ideia é oferecer um conteúdo muito mais participativo, inclusive com episódios que ofereçam interação e validação de ideias com os convidados, mesas redondas para troca de ideias e, principalmente, um acompanhamento da jornada, com acompanhamento dos resultados pelos sonhadores.

“Também estamos preparando uma série com podcasters e seus projetos, pois muitos são empresários, e a cobertura de pautas sobre temas em voga na sociedade, desde o mercado adulto e liberal, diversidade e inclusão, games, futuro e tecnologia, até os temas mais empresariais como turismo, ESG e novos mercados”, revela.

Os quadros de curtas semanais, com a opinião de especialistas sobre assuntos do momento, também têm renovação. Para esta temporada, já estão confirmados: Pílulas de Tecnologia, com Wellington Cruz, Pílulas de Inovação, com Hyton Menezes, Sextou com lá na firma, com o tiktoker Caio Barros e o Papo com o anjo, com o investidor Amure Pinho, da Investidores.vc.; Gustavo Borges, Geraldo Rufino, Carol Paiffer, Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela), Davi Braga, Paula Abreu, Elcio Coronato, Chef Padu Lima, André Diamand, além de mais de 72 nomes que estarão presentes.

O objetivo é levar aos ouvintes um formato de reality show, que irá acelerar empreendedores que participarão do programa. Gustavo Passi também é sócio na Voz e Conteúdo, que oferece os estúdios e a estrutura para gravação, edição e produção completa do podcast, desde a marca até a divulgação. A holding vem ampliando seu portfólio, seguindo a linha de ampliar espaços para conteúdo.

“Acreditamos no conceito de que conteúdo é aquilo que se comunica de algo que foi colocado em prática, e estamos inovando nesta modelagem, mantendo a origem do Podcast No Bar com a junção de algo mais interativo e cross content”, conclui.