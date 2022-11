Full Sail University lança programa educacional Carreiras Criativas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de novembro de 2022.

A faculdade americana Full Sail University anuncia para suas escolas parceiras o programa educacional Carreiras Criativas. A iniciativa gratuita, direcionada para alunos do 9º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio, acontece de forma 100% online, com conteúdos para os jovens que desejam conhecer a área do Audiovisual e Business.

O objetivo do programa é dar aos alunos participantes a oportunidade de conhecer carreiras da economia criativa e do campo das tecnologias emergentes. Um dos principais preceitos do método promovido pela faculdade são os exercícios práticos e criação de projetos, com intuito de auxiliá-los na pesquisa de possíveis carreiras para seu futuro profissional.

Para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, a implementação do novo ensino médio no Brasil requer metodologias que apresentem possibilidades de mercados diversos. A profissional explica que o novo ensino médio tem como foco “ajudar os alunos na escolha de suas futuras carreiras”, mas depende diretamente “da oferta de conteúdos relevantes no sentido de fortalecer o conhecimento e o contato dos alunos com as possibilidades que o mercado oferece”.

Entre os temas abordados durante os cursos do programa estão as carreiras da economia criativa, englobando arte e design, mídia e comunicação, tecnologias emergentes, música e gravação, criação de desenvolvimento de games, produção audiovisual e negócios do entretenimento e do esporte. Em resumo, os programas são ministrados por meio de métodos de ensino imersivos, tanto nos estúdios de produção do mundo real e nas salas de aula da universidade, quanto por meio do ambiente de aprendizado on-line.

Educação imersiva e tecnológica

As metodologias de ensino imersivo têm ganhado destaque nos últimos anos com o avanço de tecnologias multimídia, como realidade virtual, realidade aumentada, aplicativos com fins pedagógicos, metaverso, gamificação, além do já conhecido EaD (educação à distância). O assunto foi pauta recorrente durante a última Semana da Inovação, evento organizado pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). Durante o evento, especialistas do segmento afirmaram que a mudança deve ser cultural, com foco em fornecer aos estudantes o protagonismo no processo educacional.

De encontro ao assunto, Carol Olival também acredita na ressignificação e transformação da educação por meio de metodologias imersivas e tecnológicas. “A nova educação deve promover a reflexão e autoconhecimento aos alunos”, diz. “Aliado a isso, disponibilizar ao estudante o acesso às ferramentas que possibilitam essa imersão é essencial para que haja uma diferença significativa para alunos e instituições”, finaliza.

Para realizar o agendamento na conferência do dia 24 de novembro, basta acessar: https://fullsail.zoom.us/webinar/register/5616690341329/WN_IKuOju-NTfyyyqkJIe2lrg