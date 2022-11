Grandes eventos de TI retomam ao presencial em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de novembro de 2022.

Durante a pandemia do novo coronavírus, os negócios tiveram que se adaptar às novas formas de manter contato e claro, fazer negócios. Com os eventos não foi diferente, aqueles que sempre foram realizados de forma exclusivamente presencial, tiveram que se adaptar ao formato online, como foi o caso do evento MSP Summit. Segundo um dado levantado pela startup Even3, o número de eventos online cresceu mais de 300% durante a pandemia e foram registrados mais de 34 mil eventos nos formatos digitais.

Muitas vezes nomeados de webinars, lives ou imersões digitais, os eventos online foram mais uma forma que as marcas encontraram de se aproximar de seus parceiros diante das medidas de segurança de distanciamento social. Para as empresas de TI, essa foi mais uma oportunidade de mostrar a importância do uso de boas tecnologias para fazer novos negócios e conexões de forma remota.

Eventos já conhecidos pelos profissionais e prestadores de serviços de TI passaram a executar edições online de seus eventos anuais, como o MSP Summit que realizou duas edições virtuais, uma em 2020 e outra em 2021, de um evento que antes só acontecia exclusivamente na modalidade presencial.

Da mesma forma que houve um aumento repentino na realização dos eventos virtuais, a procura por plataformas de transmissão e estúdios aumentou. Eventos realizados por empresas como Transformação Digital, ADDEE e HDI são exemplos que trouxeram experiências imersivas em estandes virtuais, cenários lúdicos, avatares e produções em estúdios que se assemelharam a programas televisivos.

As edições virtuais puderam aproximar os eventos de pessoas do mundo todo que se interessam pelo assunto, em 2021 a 7ª edição do MSP Summit, por exemplo, registrou mais de 1.000 participantes ao vivo, triplicando o público que já havia participado do evento e aumentando as possibilidades de conexões e networking entre os profissionais e prestadores de serviços de TI.

Com a flexibilização realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, referente às medidas protetivas contra o coronavírus, os eventos puderam voltar a realizar suas edições presenciais em 2022. Os conhecidos eventos IT Forum Expo, Gramado Summit, Futurecom, Campus Party e MSP Summit ao retomarem suas edições presenciais registraram, inclusive, overbooking de ingressos.

“O MSP Summit foi um dos eventos que retomou a edição exclusivamente presencial em 2022, tivemos mais de 550 pessoas nos dois dias de evento. Além disso, tivemos que encerrar a venda de ingressos antes do previsto e infelizmente “negar” ingresso para quem queria comprar de última hora, realmente a volta do presencial foi um sucesso”, conta Luís Montanari, Líder de Marketing da ADDEE, empresa que organiza o evento.

A oportunidade de networking é um dos diferenciais dos eventos em modalidade presencial, trazendo os principais fabricantes, distribuidores e fornecedores do mercado, os eventos possibilitam através de feiras de negócios com estandes que os participantes conheçam outras empresas e ferramentas que facilitam a operação de uma empresa de prestação de serviços de TI.

O evento realizado pela ADDEE contou com o apoio de empresas conhecidas pelos profissionais e prestadores de serviços de TI, como: Starti, Titanium, Sky.One, Desk Manager, entre outras.

As maiores contribuições dos eventos presenciais para as empresas são o conhecimento, relacionamento e especialização, além de ser uma excelente oportunidade para fazer networking e trocar cartões de visita. As empresas prestam depoimentos e apresentam cases. Dessa forma, os prestadores de TI podem aprender um com os outros. Em resumo, além de conhecimento, os eventos oferecem a oportunidade de negócios e de troca de ideias valiosas.

Entre os principais temas abordados na retomada ao presencial estavam presentes: serviços gerenciados de TI, segurança da informação, gestão de pessoas, painéis de cases de sucesso, atualização executiva, empreendedorismo, boas práticas, novidades nos diz respeito a produtos, tendências de mercado, automação de TI, entre outros.

A expectativa dos organizadores é que os eventos que retomaram ao presencial ou edições híbridas em 2022, voltem à normalidade e cresçam seu número de participantes nas próximas edições. De acordo com a Pesquisa de Satisfação do MSP Summit, por exemplo, cerca de 95% dos participantes pretendem participar da próxima edição. Portanto, tais profissionais e prestadores pretendem aproveitar as oportunidades de crescimento que o mercado de TI tem ofertado, visto que a demanda por esses profissionais continua em alta e segundo um levantamento da Softex, estima-se que haja um déficit de 408 mil postos de trabalho. Sendo assim, os eventos de TI mostram a esses prestadores de serviços de TI as oportunidades de networking que estão buscando para aumentarem sua atuação no mercado.