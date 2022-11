Investimento em multifranquias é alternativa no setor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de novembro de 2022.

O multifranqueado é definido como o empreendedor que dispõe de várias unidades de franquia, podendo ser todas da mesma marca ou de marcas diferentes. Esse mercado tem tido um crescimento considerável no Brasil, uma vez que a Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou, recentemente, um aumento no faturamento no segundo trimestre de 2022 de 16,8% em relação ao mesmo período de 2021 – e um crescimento de 73,3% em relação ao segundo trimestre de 2020.

A área de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que abrange o setor de Odontologia, por sua vez, registrou um crescimento de 20,1% em faturamento quando comparado os períodos relativos ao segundo trimestre deste ano e do ano passado, e uma alta de 7,6% no número de unidades.

Segundo o sócio vice-presidente de Expansão e Novos Negócios na Odontoclinic, Lucas Romi, um multifranqueado pode abrir uma franquia odontológica, uma franquia de alimentação e de educação, por exemplo. Mas é mais difícil ter unidades de marcas concorrentes, pois existem cláusulas de não-competição. “O mais importante, no contexto de ser um multifranqueado, é optar por boas parcerias com as franqueadoras e ter uma equipe treinada”, observa o empresário.

Romi explica que essa cláusula de não-competição geralmente se refere ao concorrente direto, ou seja, um franqueado da Odontoclinic não pode ter outra franquia odontológica, mas pode ter no segmento de Saúde, Beleza e Bem-estar. “O empresário começa empreendendo em um setor, aprende a operar e vai abrindo outras unidades da mesma marca. A partir de determinado ponto, vai buscar negócios que operam um formato diferente. Isso permite ter mais previsibilidade e segurança”, analisa.

Um dos maiores desafios para quem pretende se tornar multifranqueado no Brasil, contudo, diz respeito ao regime de tributação, já que grande parte das franquias têm seus modelos baseados no Simples Nacional, que não comporta um faturamento maior do que R$ 4,8 milhões por ano. A possibilidade de exclusão do regime do Simples, assim, pode acabar afastando muitos potenciais multifranqueados.

Ainda assim, Romi ressalta que as multifranquias seguem sendo uma boa oportunidade de investimento, principalmente no setor da saúde. “Sabemos que houve um alto protagonismo nesse setor por conta da pandemia e essa tendência deve permanecer, principalmente levando em consideração áreas como o envelhecimento da população, cuidados com a saúde bucal e o interesse pelo bem-estar”, explica. “Dessa forma, o multifranqueado pode aproveitar essa tendência duradoura”.

Para saber mais, basta acessar: franquiaodontoclinic.com.br