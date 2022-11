Oncoclínicas reporta crescimento de Receita de 71% no terceiro trimestre de 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de novembro de 2022.

A Oncoclínicas (B3: ONCO3) registrou alta de 71,3% em sua receita líquida no terceiro trimestre de 2022 (3T22) quando comparado ao mesmo período de 2021, atingindo a marca de R$ 1,2 bilhão, recorde para a companhia. Essa performance é resultado de um crescimento do faturamento orgânico – 29,4% acima do mesmo período de 2021 – somado às novas unidades adquiridas e à aceleração das operações de câncer centers, que continuam a ganhar relevância no mix de receitas. Entre as novas aquisições que impactaram o faturamento no 3T22, destaca-se a Unity, que adiciona 35 novas unidades à Oncoclínicas e passa a contribuir com os resultados a partir de julho, mês de conclusão da transação. A companhia reportou também um crescimento sequencial na receita líquida, com 29,3% de expansão em relação ao trimestre imediatamente anterior (2T22).

No 3T22, houve aumento de 45% no número de procedimentos prestados a pacientes nas unidades, resultado de mais um trimestre de aceleração no fluxo de diagnósticos e tratamentos oncológicos.

A margem bruta sobre a receita líquida avançou 2,8 pontos percentuais em apenas um ano: de 32,2% (3T21) para 35,0% (3T22), decorrente de ganhos de eficiência e do contínuo ramp-up das unidades de alta complexidade, os câncer centers. Isso levou o lucro bruto a crescer ainda mais do que a receita líquida, saltando 86,1% e atingindo a marca de R$ 407,4 milhões neste trimestre.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 193 milhões no 3T22, comparado a R$ 87 milhões no 3T21, 122,1% maior. A margem de EBITDA foi de 16,6%, um acréscimo de 3,8 pontos percentuais na comparação com o ano anterior. Essa expansão reflete o avanço no processo de integração das unidades adquiridas, iniciativa que segue em andamento e que deve continuar a impactar favoravelmente a rentabilidade da operação ao longo dos próximos trimestres. Somente no espaço de um trimestre, comparando-se com o 2T22, a margem de EBITDA avançou em 2,3 pontos percentuais.

O destaque financeiro do trimestre fica por conta do lucro líquido, que atingiu a marca de R$ 57 milhões no 3T22, revertendo todo o prejuízo acumulado no primeiro semestre de 2022, na medida em que a companhia entregou a primeira fase de seu projeto de restruturação societária para a normalização de sua alíquota efetiva de imposto de renda, eliminando ineficiências tributárias históricas.

Conclusão da aquisição da Unity, anúncio do novo câncer center em São Paulo e nova parceria com a Unimed Nacional

Em julho, a Oncoclínicas concluiu a aquisição da Unity após a aprovação definitiva pelo CADE, trazendo para sua plataforma mais 35 unidades em 10 cidades e cerca de 350 profissionais médicos especializados, que se somam ao corpo clínico dedicado ao enfrentamento do câncer no Brasil.

Em setembro, a companhia anunciou um investimento conjunto com a Unimed Nacional para a construção de seu primeiro câncer center em São Paulo, com investimento previsto de aproximadamente R$ 300 milhões em uma estrutura que será composta de 350 leitos, numa área de 40 mil m2, que complementa aquela que já é atualmente a maior prática de oncologia ambulatorial na cidade.

Adicionalmente, e como evento subsequente ao terceiro trimestre, a companhia e a Unimed Nacional também anunciaram, em outubro último, a criação de uma nova companhia focada em oferecer soluções de cuidado oncológico integrado para cooperativas, parte do Sistema Unimed em todo o Brasil. São mais de 340 cooperativas independentes, totalizando aproximadamente 18,5 milhões de beneficiários, que agora passam a ter a possibilidade de somarem forças com a Oncoclínicas e Unimed Nacional num modelo sustentável e transparente de gestão da oncologia, adicionando um diferencial incomparável ao modelo de crescimento capilarizado da companhia.

Sobre a Oncoclínicas

Fundada em 2010, a Oncoclínicas (ONCO3) é uma instituição privada em tratamento oncológico no Brasil. Conta com 131 unidades, entre clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento do câncer, estrategicamente localizadas em 35 cidades brasileiras. Desde sua fundação, a companhia passou por um processo de expansão com o propósito de se tornar referência em tratamentos oncológicos em todas as regiões em que atua.

O corpo clínico da companhia é composto por mais de 2.000 médicos especialistas com ênfase em oncologia, além das equipes multidisciplinares de apoio, que são responsáveis pela linha de cuidado integral no combate ao câncer. A Oncoclínicas tem parceria exclusiva no Brasil com o Dana-Farber Cancer Institute afiliado à Harvard Medical School, em Boston, EUA.

Para obter mais informações: www.grupooncoclinicas.com.