Sistema Omnichannel amplia as possibilidades da comunicação multicanal

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de novembro de 2022.

Com a estratégia primordial de unificar conteúdos advindos de canais de comunicação variados, como o Facebook, Instagram, WhatsApp, SMS, YouTube, e-mail Marketing, site e outros, o sistema Omnichannel tem se mostrado como ferramenta cuja demanda pode ser capaz de amplificar o mercado da comunicação.

Além de ressignificar a experiência do usuário através de feedbacks mais rápidos e fluidos entre empresas e colaboradores, o sistema Omnichannel também se mostra capaz de ampliar o espectro de atuação e gerenciamento por meio de uma abordagem multifacetada que atende às demandas dos diversos setores mercadológicos, incluindo o governo e as telecomunicações.

De acordo com pesquisa realizada pela All iN e Social Miner, em parceria com a Opinion Box, que ouviu 1.079 brasileiros entre os dias 03 e 08 de março de 2021 acerca do tema Omnichannel, foi constatado que 40% dos consumidores consideram muito importante o simples fato de serem direcionados pela própria marca de uma determinada loja mais próxima onde podem encontrar o item que desejam, caso não encontrarem o produto que querem ao entrar em um site.

O levantamento também evidencia que 57% do público considera relevante a possibilidade de usar nas lojas físicas os cupons de desconto fornecidos por site ou aplicativo da marca. Para 80%, a liberdade de realizar trocas ou devoluções de itens comprados nas lojas online e físicas é importante ou muito importante, e o acesso à informação também é no mínimo importante para 83%.

De acordo com Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Conectel Telecom Multioperadora, “um serviço de Call Center, por exemplo, associado à ferramenta Omnichannel potencializa a síntese de resposta aos clientes das empresas”.

Para mais informação, é possível acessar o portal www.conectel.com.br