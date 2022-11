A Tusk Innovation anuncia uma “combinação” de novos produtos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de novembro de 2022.

LONDRES, Nov. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ), uma empresa constituída em 2012 como empresa de gestão de capitais no Reino Unido e Kuala Lumpur com escritórios em todo o mundo, e é atualmente uma das empresas líderes em soluções elétricas centradas na produção para utilizadores de equipamento mineiro, energia solar e adaptadores, está a anunciar um conjunto de novos produtos. A linha de Produtos destina-se, principalmente, a fins elétricos. Qualquer minerador comprado é entregue com um painel solar, para reduzir o consumo de energia. Veja os produtos aqui https://tusklimited.com/products

Como uma das principais empresas de soluções elétricas, a Tusk Innovation anunciou 30% de desconto na sua combinação de equipamentos de mineração, que combina um painel solar com um minerador de bitcoins. Com a sua mudança recente de materiais policristalinos para fotovoltaicos, a Tusk Inc. testou, ao longo do tempo, a eficiência de combinar os seus produtos solares com mineradores de criptomoedas, e isso provou ser o mais eficaz. Os investidores da Tusk inc. podem agora, com facilidade, minerar as suas moedas sem interrupções, com menos riscos e lucro máximo.

Este é um esforço para reduzir a quantidade de eletricidade usada quando os clientes mineram criptomoedas e foi divulgado pelo COO, John Walls, na semana passada. De acordo com Walls, “os relatórios que circulam tornaram evidente que a quantidade de energia que os mineradores precisam pode ser demasiado exigente e, portanto, conseguimos uma opção plausível.”

Lucros da Mineração

Embora seja admirável e altamente rentável para muitas pessoas a criação de explorações mineiras de moeda criptográfica, existem especulações de que estas podem incorrer em custos significativos, particularmente em termos de utilização de eletricidade. Ao fornecer um Painel Solar, que não está ligado às suas contas de eletricidade e um dispositivo de mineração de bitcoins que pode executar tarefas de mineração duplas, a Tusk Inc. criou uma solução de longa duração. Pode simplesmente minerar as suas moedas sem se preocupar com a volatilidade do mercado, ignorando também o consumo de energia.

A Tusk Inc. destacou-se das outras empresas porque os clientes podem obter serviços de desenvolvimento de carteira criptográfica, bem como unidades de processamento gráfico da empresa, que dispõe de escritórios em três continentes. Tem também uma vasta experiência no desenvolvimento de Blockchain e soluções de mineração de bitcoins, entre outras áreas.

Sobre a Tusk

Fundada em 2012 por uma equipa de especialistas em gestão e a que mais tarde juntou uma equipa de especialistas em tecnologia, a Tusk Inc. é agora um dos principais fornecedores de soluções elétricas. Orgulha-se da sua capacidade de gerir riscos de forma eficaz, uma vez que está no negócio da gestão de riscos há mais de uma década. Através de vários avanços na tecnologia, incorporou empreendimentos menos arriscados no sistema de Gestão de Riscos, um dos quais é a mineração de criptomoedas, usando materiais fotovoltaicos.

John Walls

Gestor de RP

[email protected]

(+44)7451214344

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8-8ffb601ccfac





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1000768791)