Especialista comenta como presentear nesse Natal

* Por: DINO - 24 de novembro de 2022.

O final do ano é um período muito aguardado por diversas pessoas que apreciam as comemorações, a reunião de amigos e familiares e as grandes festas de Natal e Ano novo. Entre as tradições dessa época, está a compra dos presentes, que costuma ser marcada por indecisões e questionamentos.

Para aqueles que costumam comprar presentes pessoais, como perfumes, roupas, sapatos e acessórios, o momento da escolha do presente perfeito pode se tornar ainda mais complexo, pois nem sempre o presenteado realmente irá gostar do que foi escolhido.

Entretanto, existem opções de presentes que podem diferenciar o ato de presentear, sendo mais econômicas do que um bom perfume ou uma peça de roupa, e, inclusive, muito mais surpreendentes e agradáveis.

Produtos que melhoram a qualidade de vida de quem é presenteado

De acordo com o SEBRAE do Paraná, o mercado de produtos naturais não para de crescer no Brasil. Isso se deve ao fato de que grande parte da população tem buscado uma rotina mais leve e saudável, principalmente após a pandemia.

Alguns produtos podem surpreender os presenteados que buscam uma vida mais natural e plena. É o caso dos óleos essenciais, cosméticos naturais, difusores de ambiente, sais de banho, óleos corporais e qualquer produto que tenha a proposta de proporcionar sensações de autocuidado e bem-estar.

Márcio Aono, coordenador técnico da rede de spa urbano Espaço Prana, conta que a loja virtual de produtos naturais do spa recebe pedidos como esses diariamente. “As pessoas compreenderam que precisam investir em produtos mais leves, em momentos de relaxamento e em fatores que auxiliam na saúde física e mental. Nós percebemos que houve uma alteração no padrão de presentear, pois os clientes vivenciam as sensações e os efeitos positivos dos produtos e querem que seus amigos e familiares também conheçam opções que melhorem sua qualidade de vida”, relata.

Vale-presente para surpreender no Natal

Uma opção para quem sempre fica indeciso para escolher o presente de Natal são os cartões de vale-presente, ou gift cards. De acordo com o estudo da Blackhawk Network, 76% dos brasileiros conhecem os cartões de vale-presente e quase metade já fez uso deles.

Esses cartões podem ser carregados com qualquer valor e o presenteado escolhe como quer gastar o vale. É uma opção que está em muitas lojas do varejo, de todos os tipos, além de estabelecimentos de serviços, que também podem proporcionar experiências especiais.

“A pessoa que deseja presentear alguém escolhe o melhor valor, inclui os dados de quem será presenteado e recebe um cupom de presente com o valor para usar em qualquer serviço ou produto. Esse estilo de presente tem sido cada vez mais comum e é uma alternativa excelente, já que não compromete a pessoa que está presenteando e oferece múltiplas opções para quem foi surpreendido”, continua Márcio Aono.

Serviços que trazem bem-estar também podem ser uma opção para presentear

Serviços como um dia em um salão de cabeleireiro, um dia de diversão em um parque temático, um ingresso para um show ou qualquer outro serviço que proporcione autocuidado e/ou lazer também são opções para presentear, já que representam uma experiência e trazem uma sensação de bem-estar para o presenteado.

Existem diversos estudos que mostram o quanto atividades ou experiências que fogem da rotina do dia a dia podem aliviar o estresse do corpo e da mente. Essas experiências podem ser presenteáveis e o Natal é uma das épocas mais propícias para fazer isso.

Porém, apesar de ser uma opção para presentear e surpreender, é preciso escolher uma experiência onde o estabelecimento seja renomado e onde o presenteado já tenha demonstrado interesse previamente.

“Nos casos de experiências de beleza e bem-estar, é preciso verificar se o local realmente segue todas as normas e se os profissionais são realmente qualificados. Veja as redes sociais do local, leia os comentários e repare nas avaliações. Isso é muito importante para se certificar que tudo ocorrerá bem e que o presenteado tornará esse momento inesquecível”, comenta o coordenador Márcio Aono.

De acordo com a Pesquisa Anual de Comportamento do Consumidor 2022, da Sensormatic Solutions, grande parte dos consumidores brasileiros inicia a procura por presentes de Natal na metade de novembro, aproveitando a tão esperada Black Friday, que traz promoções no varejo e no setor de serviços.

