Estima-se investimento em tecnologia por parte de empresas neste ano

* Por: DINO - 24 de novembro de 2022.

Segundo pesquisa feita pela Deloitte e divulgada pelo Terra, 96% das empresas consultadas têm a pretensão de realizar investimentos em transformação tecnológica neste ano. A pesquisa, chamada Agência 2022, aconteceu entre os dias 26 de novembro e 20 de dezembro do ano passado e contou com, aproximadamente, 500 empresas, com receitas somadas equivalentes a 35% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Segundo os dados do levantamento, as empresas buscam, principalmente, o desenvolvimento de aplicativos, sistemas e ferramentas de gestão (96%); infraestrutura (96%); gestão de dados (95%); segurança digital (95%); customer marketing (81%) e outras áreas digitais. Também foi mostrado que as tecnologias emergentes estão cada vez mais importantes dentro das organizações, como robôs móveis autônomos, digitalização do parque fabril e realidade virtual ou aumentada e drones. Líderes em tecnologia afirmam que a banda 5G beneficiará muitas áreas, bem como permitir a mudança do modelo presencial de trabalho para à distância ou híbrido.

Empresa projeta 1,3 bilhão de conexões 5G até o final de 2022

No que se refere à tecnologia 5G, ligada a um sistema para provedor de internet, segundo a 5G Americas, associação setorial e voz da 5G e LTE para as Américas, com divulgação no portal TI Inside, informações da Omdia apontam que, depois de três anos de crescimento, o 5G chegou à fase de crescimento rápido, ultrapassando 500 milhões de conexões até final do ano passado e, provavelmente, alcançará 1,3 bilhões até o final deste ano. “Concluímos a fase inicial dessa geração de tecnologia celular sem fio, e agora os consumidores e as empresas estão adotando a 5G rapidamente e encontrando novas formas de usar a conectividade móvel”, declara o presidente da 5G Americas.

Segundo informações da Omdia, globalmente, o 5G agregou 303 milhões de conexões na comparação anual, apontando um crescimento de 139% e indo de 218 milhões para 521 milhões, bem como um crescimento trimestral de 19%, indo de 437 milhões no 3T para 521 milhões no 4T 2021. Segundo previsões da mesma empresa, a tecnologia deve evoluir 100% e alcançar 1,3 bilhão de conexões neste ano, avançar, praticamente, 100% novamente no ano que vem, para 2 bilhões de conexões, e atingir 4,8 bilhões até o final de 2026. A América do Norte será responsável por 516 milhões de conexões; e a América Latina e Caribe, 301 milhões.

Segundo o analista principal da Omdia, “em 2021, a cobertura 5G expandiu bastante e o público endereçável da 5G cresceu muito. A maioria das operadoras dos EUA possui cobertura acima de 70%. Em 2021, a cobertura 5G cresceu muito entre as três principais operadoras, cada uma atingindo 70%. Isso pode ser comparado com a cobertura de 25% a 45%, de acordo com a operadora, nessa época do ano passado”.