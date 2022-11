Homens têm ido mais ao médico, registra SulAmérica Saúde

Compartilhe Facebook

24 de novembro de 2022.

O mês de novembro marca o momento de maior incentivo aos cuidados com a saúde da população masculina. A campanha do Novembro Azul reforça a importância dos homens visitarem seus médicos regularmente, o que ocorre em proporção muito menor do que as mulheres, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Segundo dados da associação médica, em 2022, foram registrados mais de 1,2 milhão de atendimentos femininos por ginecologistas no Sistema Único de Saúde (SUS), contra apenas 200 mil consultas de homens no urologista*. No entanto, segundo dados internos da SulAmérica Saúde, esse cenário parece estar mudando, com um aumento na procura de homens por especialistas para prevenção à saúde.

O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, com 29% dos casos, sem considerar o câncer de pele não melanoma, segundo o Instituto Nacional do Câncer. De acordo com a SBU, recomenda-se fazer, de forma individualizada, um rastreamento para o câncer de próstata, que é a prática de fazer consultas e exames de forma periódica, mesmo que o paciente não apresente sintomas, para diagnóstico precoce dessa e de outras doenças. A entidade médica preconiza que o rastreamento seja feito, considerando cada caso de forma particular. Em geral, o screening se faz com base nos resultados de exame de sangue (PSA) e do toque retal. Caso haja alteração, pode ser necessária a realização de uma biópsia da próstata para confirmar ou descartar o diagnóstico.

Dados da SulAmérica apontam que já havia um declínio na procura de homens por médicos especialistas para rastreio de câncer de próstata, o que foi mais acentuado durante a pandemia. Do primeiro semestre de 2019 para o mesmo período de 2020, houve uma redução de 14,8% da proporção de beneficiários que fizeram os exames preventivos para câncer de próstata. Mas no ano seguinte, do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021, observou-se um aumento, na ordem de 2,4%. No mesmo período, de 2021 para 2022, esse número continuou a crescer: houve aumento de 8,5% da proporção de beneficiários que fizeram o rastreio para câncer de próstata.

A diretora de gestão de saúde populacional da SulAmérica, Raquel Imbassahy, reforça a importância do acompanhamento médico: “A prevenção é fundamental não apenas para o combate ao câncer de próstata. Hoje em dia, há mais recursos, opções e formas de acesso ao cuidado com a saúde, sem mesmo precisar sair de casa”, finaliza.