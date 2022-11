Senior Globaltec é patrocinadora oficial do prêmio Mérito da Construção

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de novembro de 2022.

No dia 12 de dezembro, às 18h, acontece no auditório engenheiro José Alves Fernandes Filho do Sindicato da indústria da construção no Estado de Goiás, (Sinduscon), o Prêmio Mérito da Construção que visa reconhecer o compromisso de personalidades e entidades da construção no desenvolvimento econômico da sociedade goiana.

Nesta edição, a empresa Senior Globaltec é patrocinadora oficial e o diretor executivo, Marcelo Xavier, vai representar a empresa. “Apoiar eventos como esse, significa impulsionar a geração de emprego e renda não somente para o estado de Goiás, mais sim para todo o Brasil”, pontua Marcelo Xavier.

Alguns homenageados são José Carlos Martins da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Afonso Ferreira presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), Yuri Vaz de Paula, representando o Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás, Oswaldo Cascudo Matos professor da UFG, e Alan de Alvarenga Menezes, sócio-fundador do Grupo Toctao.

Em 2022, o mercado da construção civil de Goiás manteve o saldo positivo do último ano e registrou um aumento de 63% nas vendas de imóveis de janeiro a abril. Isso mostra que apesar dos desafios o setor da construção vem se superando cada vez mais. “Nosso foco em 2023 é acompanhar a tendência de mercado e investir em tecnologias para fortalecer o ecossistema tech do setor”, afirma Marcelo Xavier, diretor executivo da Senior Globaltec.

Mais informações no site do Sinduscon Goiás.