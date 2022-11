Aplicativo lança cards gratuitos com as cores do Brasil

* Por: DINO - 25 de novembro de 2022.

Depois da boa estreia do time brasileiro no Qatar, com a vitória por 2 x 0 contra a Sérvia, cresce o entusiasmo da torcida nas redes sociais. Autor dos dois gols do time nacional na estreia, por exemplo, o atacante Richarlison ganhou mais de 3 milhões de seguidores em uma das redes, poucas horas depois da partida. E uma das formas mais comuns de demonstrar apoio é a utilização de cards e outros materiais gráficos com as cores da bandeira nacional.

Para facilitar esse trabalho, o GoDaddy Studio criou, com exclusividade para o Brasil, uma série de cards inspirados na maior competição do futebol mundial. E tudo com as cores do time canarinho. Todos os materiais podem ser personalizados e utilizados em todas as redes sociais, publicados em sites e enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens.

“Criamos este conteúdo exclusivamente para que os usuários brasileiros possam compartilhar nossa paixão pelo futebol “, explicou Luiz D’Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil. “Os materiais são editáveis, gratuitos para criação e download, e podem ser usados como uma forma divertida até mesmo para promover uma pequena empresa”, acrescentou o executivo.

O Studio permite que qualquer usuário crie conteúdo visual unificado, de nível profissional para todas as plataformas. As ferramentas são intuitivas para serem usadas por não-designers. O aplicativo GoDaddy Studio está disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos. Mais informações no site godaddy.com/pt-br/Studio.