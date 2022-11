Atividade física é aliada no fortalecimento e equilíbrio de idosos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de novembro de 2022.

A prática regular de atividades físicas é importante em todas as etapas da vida, inclusive na velhice. Isso porque os exercícios adequados ajudam no fortalecimento muscular e preservam as habilidades motoras. Outro benefício importante é a recuperação do equilíbrio, uma vez que quatro a cada dez pessoas acima dos 70 anos sofrem ao menos uma queda por ano, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

A importância dos exercícios físicos na terceira idade é imensa para o fortalecimento da musculatura e dos ossos, além de melhorar a função imunológica e cognitiva. É uma maneira de preservar a saúde, especialmente o equilíbrio. Os idosos podem sofrer muitas quedas que, por sua vez, podem causar lesões graves.

Segundo Mônica Marques, diretora técnica da Cia Athletica, outro benefício é o aumento da autoestima, já que a prática regular de atividade física permite que a pessoa com mais de 60 anos mantenha a autonomia em tarefas do dia a dia. Inclusive, uma vida ativa pode ajudar a melhorar quadros depressivos. Mesmo com tantos pontos positivos, os treinos devem ser autorizados por um médico e feitos com o acompanhamento de um profissional.

“Quando o idoso é sedentário, o ideal é começar aos poucos com práticas de 10 a 15 minutos. Com o passar do tempo, é possível aumentar o ritmo e a intensidade, além de incluir exercícios mais dinâmicos, sempre respeitando os limites individuais. Alongamento, caminhada, ioga, musculação e pilates costumam ser muito eficientes para minimizar os efeitos do envelhecimento”, indica Mônica.

O treinamento funcional também é uma opção, dado que os exercícios são inspirados nos movimentos naturais do corpo humano, como caminhar, pular e agachar. Todas as modalidades, quando praticadas corretamente, auxiliam tanto no fortalecimento muscular quanto na preservação motora e do equilíbrio. Então, a dica é escolher a atividade que traga mais prazer ao indivíduo.

Vale lembrar que uma vida saudável com o treino regular também ajuda a minimizar os efeitos de outras doenças, como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Se o idoso registrar muitas quedas, é preciso investigar se há algum problema subjacente, tais como efeito de medicações, perda de visão e diminuição da flexibilidade das articulações.

Idosos acamados

Mesmo os idosos acamados não devem ficar totalmente parados e podem fazer alguns exercícios para ajudar na circulação do sangue, prevenindo o surgimento de úlceras e feridas. Os movimentos são simples, como abrir e fechar os dados das mãos, mexer os cotovelos em todas as direções, dobrar e esticar as pernas, dobrando e abrindo em seguida, entre outros.

“Além disso, é possível realizar um exercício respiratório, que pode ser feito com ou sem o uso de um aparelho específico. O idoso deve estar sentado e inspirar profundamente, puxando bastante ar, prender por alguns segundos e soltar em seguida. O ideal é que o médico indique os melhores exercícios de acordo com a condição de cada pessoa”, exemplifica Mônica, da Cia Athletica.