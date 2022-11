Especialista explica como funciona geradores de energia a diesel e os benefícios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de novembro de 2022.

Os grupos geradores são uma alternativa para indústrias, comércios e condomínios produzirem energia quando o sistema de abastecimento elétrico convencional é interrompido, seja por falhas na rede, intempéries ou cortes programados. O papel dos equipamentos é substituir ou complementar o fornecimento de forma temporária ou permanente, garantindo que a empresa ou residência consiga manter suas atividades e operações funcionando.

Uma das opções utilizadas pelo mercado são os geradores a diesel, aparelho que produz eletricidade com a ajuda de um alternador e um motor movido a diesel.

Essa alternativa geralmente é utilizada por indústrias como forma de backup, ou ainda em ocasiões em que o uso contínuo é necessário, como eventos e hospitais.

O especialista em grupos geradores Bruno Teixeira Moreira, explica os benefícios dos geradores de energia movidos a diesel.



• Baixa manutenção: geradores a diesel exigem menos manutenção do que outros tipos de geradores disponíveis no mercado. Isso ocorre porque o motor do gerador requer menos componentes para dar partida, assim não é necessário trocar velas de ignição ou reconstruir os carburadores como um motor a gasolina.

• Eficiência de combustível: o combustível deve ser uma consideração importante para quem procura um gerador. Embora o diesel possa custar um pouco mais do que outras fontes de combustível, esses geradores tendem a consumir menos combustível do que os movidos a gás ao realizar a mesma quantidade de trabalho.

• Durabilidade: os motores a diesel são extremamente resistentes no local de trabalho, de modo que resistirão a muito desgaste em uma variedade de condições ambientais.

• Armazenamento seguro: o combustível diesel é mais seguro de armazenar do que outros tipos de fontes, como a gasolina, que é explosiva. Embora ainda inflamável, o diesel apresenta um risco menor de ignição. Ele também tem uma vida útil mais longa do que a gasolina, tendo uma melhor qualidade do estoque armazenado.

• Fornecimento de energia contínuo: em um blecaute, um gerador a diesel conservado pode mantém o sistemas de energia funcionando por longos períodos. Isso manterá o tempo de inatividade no mínimo, para que a instalação não sofram perdas financeiras significativas enquanto espera o retorno da energia.

“A escolha de um gerador a diesel depende da necessidade de cada empresa. Normalmente, esses aparelhos são encontrados em setores industriais, já que possuem uma maior eficiência e capacidade de produzir energia. Independente de qual grupo gerador escolher, é fundamental que o processo seja feito com o acompanhamento de uma empresa especializada. Um profissional capacitado precisa realizar todo o processo, desde a instalação e manutenção até o suporte do equipamento”, explicou Bruno Teixeira Moreira, diretor comercial da franquia Energ Geradores.