Esporte Clube Sírio promove Dia de Natal para crianças

* Por: DINO - 25 de novembro de 2022.

O Departamento Filantrópico Sírio do Bem promoveu um dia de alegria e descontração para as crianças em tratamento oncológico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na última terça-feira, 22 de novembro, na sede do Esporte Clube Sírio.

A internação hospitalar é uma experiência desagradável para todos que ali se encontram, pois gera medo, ansiedade, estresse, desconforto e até mesmo dor. Pensando nesse cenário, a diretora do Sírio do Bem, Rita de Cassia Halti, e suas voluntárias promovem todos os anos o Natal antecipado para essas crianças.

Foram setenta pessoas que comemorarão o Natal antecipado, sendo trinta crianças acompanhadas por um responsável e dez pessoas da equipe do hospital, entre elas, assistente social, enfermeira e voluntária. O dia reunirá almoço, oficina de cupcake e recreação com mágico, palhaço e visita do Papai Noel.

As voluntárias do Clube Sírio também serão madrinhas das crianças, que receberam presentes como roupas, sapatos, brinquedos e uma sacola de doces. As mães receberam uma cesta básica e um presente.

Depois da pandemia, a atividade marca seu retorno presencial para proporcionar um momento especial com alegria e leveza, como comenta Rita de Cassia. “Vemos a importância e os benefícios do ato dessas crianças saírem do ambiente hospitalar e poderem vivenciar. ao lado dos seus responsáveis, momentos diferentes. As crianças saem do evento muito felizes, o que contribui para minimizar a tensão emocional, favorece o fortalecimento do vínculo familiar e o tratamento médico”.

Voluntariado e doações

Para quem quiser ser um voluntário do Sírio do Bem, basta entrar em contato com a secretaria pelo número (11) 2189-8500 ou email: [email protected]. O Esporte Clube Sírio fica localizado na Av. Indianópolis, 1192, na cidade de São Paulo.

O Clube Sírio também aceita doações de fraldas, leite, Mucilon, máscaras, aventais descartáveis, luvas em caixas fechadas e lã 100% acrílica – que são utilizadas para fazer sapatinhos, meias e casacos para as crianças atendidas por suas campanhas sociais.

No 1° semestre de 2022, o Clube Sírio doou 4.500 peças de roupas confeccionadas pelas suas voluntárias, arrecadou roupas, brinquedos e sapatos para doar ao HCOR e posteriormente serem vendidos no bazar.

O Sírio do Bem promove ações sociais para auxiliar pessoas de todas as idades, nacionalidade ou religião.