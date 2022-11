FEELM adota sistema de gestão de energia para construir uma fábrica ecológica, reduzindo as emissões de carbono em 500 toneladas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de novembro de 2022.

A FEELM adotou um sistema de gestão de energia para reduzir emissões de gases de efeito estufa e o consumo de energia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221124005059/pt/

A worker monitors equipment in a fully-automated factory of FEELM. (Photo: Business Wire)

O sistema coleta dados em tempo real sobre o uso de eletricidade durante a produção, permitindo que as fábricas façam ajustes para maximizar a eficiência. Ele suporta o monitoramento em tempo real, cálculo e processamento do uso de eletricidade, ao definir uma referência para o cálculo das emissões de carbono. E é apresentado em uma plataforma de dados para medir estas emissões e verificar anormalidades.

Isto levou a uma diminuição significativa no uso de eletricidade em setores não produtivos em uma fábrica totalmente automatizada da FEELM. Nos primeiros 5 meses de 2022, esta queda foi de 720.000 kWh, ou 188,4 toneladas de emissões de carbono. A eficiência no setor de produção também melhorou, com a produção média por kWh subindo de 177 RMB em 2020 a 245 RMB em 2022.

A FEELM também se uniu ao Projeto de Divulgação de Carbono (Carbon Disclosure Project – CDP), visando a neutralidade de carbono até 2050. O CDP é um repositório de relatórios ambientais de organizações e corporações em todo o mundo. Como a primeira marca de tecnologia na indústria chinesa de cigarros eletrônicos a fazê-lo, a FEELM vem se movendo para unificar P&D, fabricação e fornecimento para alcançar esta meta.

A indústria de cigarros eletrônicos continua desperdiçando energia, devido a fatores como métodos de coleta de dados inconsistentes, mudanças nos parâmetros de produção, atraso na aquisição de dados e especificações inconsistentes de equipamentos / sistemas de monitoramento. Para a indústria de cigarros eletrônicos, aperfeiçoar a eficiência de baixo uso de recursos é a chave para concretizar seu potencial.

Com este fim, a FEELM lançou a primeira linha de produção automatizada do setor em 2019. No ano seguinte, iniciou a mudança para uma linha de produção totalmente automatizada. Seu sistema de gestão de monitoramento de energia permite que sejam criados gráficos visuais após serem carregados em nuvem, sendo que a fábrica otimizou operações de iluminação, ventilação, aquecimento e bombas de água. Com base nisto, os gestores podem otimizar o processo para evitar desperdícios.

Como resultado, as emissões de carbono na linha de produção são reduzidas significativamente, diminuindo a pegada de carbono do produto antes do lançamento. Estas mudanças levaram a uma economia de cerca de 1.249.500 kWh de energia elétrica no primeiro semestre deste ano, uma redução das emissões de carbono em 326,9 toneladas.

O responsável pelo setor de automação da FEELM, David Lv, disse: “Maximizar a produção de cada kWh é uma estratégia a longo prazo. A coleta de dados é apenas a primeira etapa, iremos atualizar a classificação de energia e a estratégia de uso no futuro, ao tornar a fábrica mais eficiente e com maior economia de energia.”

A FEELM também introduziu uma equipe profissional de supervisão de neutralidade de carbono. A organização de seus recursos internos e a otimização do consumo de carbono ainda está em andamento.

Sobre a FEELM:

Como principal marca de tecnologia pertencenteàSMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE:

A SMOORE é líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, incluindo a fabricação de dispositivos e componentes de cigarro eletrônico para produtos HNB em uma base ODM, com tecnologia avançada de P&D, forte capacidade de fabricação, portfólio de produtos de amplo espectro e base de clientes diversificada.

Segundo Frost & Sullivan, a SMOORE é a maior fabricante de dispositivos vaping do mundo em termos de receita, representando 22,8% da participação total do mercado mundial em 2021. Sua participação no mercado mundial é maior do que a soma dos listados do nº 2 ao nº 5.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221124005059/pt/

Contato:

Para mais informação ou consultas de jornalistas, entre em contato conosco via [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE